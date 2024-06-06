"Не толеруємо": у Міноборони відреагували на випадки "силової мобілізації"
В Україні триває процес загальної мобілізації. Працівники ТЦК та СП активно продовжують оповіщати та вручати повістки військовозобов'язаним громадянам. Водночас є випадки "силової мобілізації".
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін прокоментував випадки, коли працівники ТЦК застосовують силу під час оповіщення та вручення повісток військовозобов'язаним в етері телемарафону. Зокрема, відповідні відео нерідко потрапляють у мережу.
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Не усі відео правдиві
За словами речника, частина з цих відео – постановочні. Очевидно, що їх роблять спеціально для російської пропаганди. Водночас, подібні ситуації трапляються і в житті.
Дуже багато представників ТЦК – це учасники бойових дій, частина з них з пораненнями. І так, маємо подекуди й випадки перевищення повноважень, кожен з них розглядається окремо,
– зазначив Лазуткін.
Він наголосив, що у будь-якому випадку, Міноборони не толерує перевищення повноважень представниками ТЦК та СП.
"Ведеться робота, щоб усі заходи відбулися максимально коректно", – додав Лазуткін.
Випадки застосування сили працівниками ТЦК
- На Львівщині працівнки ТЦК переслідуючи велосипедиста, потрапили у ДТП.
- Також у Києві жінки буквально "відбивали" цивільного, коли йому хотіли вручити повістку.
- У Херсоні жінка вкусила за руку поліцейського, який хотів перевірити документи у її 23-річного сина.