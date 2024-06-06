"Не толеруємо": у Міноборони відреагували на випадки "силової мобілізації"

В Україні триває процес загальної мобілізації. Працівники ТЦК та СП активно продовжують оповіщати та вручати повістки військовозобов'язаним громадянам. Водночас є випадки "силової мобілізації".

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін прокоментував випадки, коли працівники ТЦК застосовують силу під час оповіщення та вручення повісток військовозобов'язаним в етері телемарафону. Зокрема, відповідні відео нерідко потрапляють у мережу.

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Не усі відео правдиві

За словами речника, частина з цих відео – постановочні. Очевидно, що їх роблять спеціально для російської пропаганди. Водночас, подібні ситуації трапляються і в житті.

Дуже багато представників ТЦК – це учасники бойових дій, частина з них з пораненнями. І так, маємо подекуди й випадки перевищення повноважень, кожен з них розглядається окремо,

– зазначив Лазуткін.

Він наголосив, що у будь-якому випадку, Міноборони не толерує перевищення повноважень представниками ТЦК та СП.

"Ведеться робота, щоб усі заходи відбулися максимально коректно", – додав Лазуткін.

Випадки застосування сили працівниками ТЦК