"Мінус" ще два ворожі вертольоти: Повітряні сили приземлили російські Ка-52
Джерело:Микола Олещук
Українські захисники продовжують ліквідовувати ворожу техніку, зокрема і в повітрі. Так, 17 серпня стало відомо, що наші військові змогли "приземлити" ворожий гелікоптер Ка-52.
Це сталося під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Згодом стало відомо про знищення ще одного ворожого Ка-52, але вже на Запорізькому напрямку.
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"Від'ємно злетів" ворожий Ка-52
Командувач Повітряних сил Микола Олещук розповів, що українські військові змогли приземлити російський Ка-52 о 6 ранку 17 серпня на Бахмутському напрямку. Зокрема, це зробили Зенітно-ракетні війська нашої держави.
Мінус один російський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку,
– сказав Олещук.
Командувач також подякував підрозділу Повітряних сил за успішне виконання бойового завдання. Він наголосив, що разом українці обов'язково дійдуть до перемоги.
Військові розповіли про ще один знищений Ка-52
Українські захисники з 47 окремої механізованої бригади сказали, що вони також знищили російський вертоліт Ка-52. Це сталося в районі села Роботине, що в Запорізькій області.
"Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий «Алігатор». Один пуск з ПЗРК – ціль знищена", – наголосили військові.
Захисники зазначили, що це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52. також вони нагадали, що вартість одного такого гелікоптера сягає близько 16 мільйонів доларів США.
Що відомо про вертоліт Ка-52
- Ка-52 "Алігатор" – російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Цей гелікоптер здатен вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі в полі бою.
- Цей літак може нести як протитанкові ракети, так і зброю типу "повітря – повітря" чи "повітря – земля". Сам Ка-52 має кілька модифікацій.
- Максимальна дальність ураження гелікоптера становить від 15 до 20 кілометрів. Тому окупанти активно застосовують його на фронті.
- Варто зазначити, що цей літак є дорогим для російської армії. Один такий гелікоптер коштує понад 484 мільйони рублів.
ЗСУ не вперше збивають ворожий Ка-52
- Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат 14 серпня повідомив, що українські військові змогли знищити ворожий вертоліт типу Ка-52. За його словами, такий гелікоптер наші захисники не зустрічали на фронті вже зо тиждень.
- До цього українські військові "приземлили" Ка-52 в районі села Роботине в Запорізькій області. Ліквідували загрозу наші захисники з ПЗРК.
- Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення українські військові збили чимало російських вертольотів Ка-52. Так, за даними розвідки Міноборони Британії, Росія, ймовірно, втратила більш ніж 40 Ка-52 після вторгнення в Україну.