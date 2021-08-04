Просять не спішити з висновками: у Мінветеранів прокоментували захоплення уряду АТОвцем

4 серпня 2021 , 16:53

Джерело:

фейсбук Мінветеранів

Представники Міністерства у справах ветеранів перебувають у Печерському управлінні поліції, куди привезли Володимира Прохнича. Відомство наголосило, що для них є важливим кожен ветеран.

Реакція Мінветеранів на АТОвця з гранатою

Міністерство зазначило, що інформація про ветерана, який захопив Кабінет Міністрів України потрапила у російські ЗМІ. Вони у традиційній манері намагалися сформувати негативний образ наших захисників.

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Просимо представників ЗМІ та суспільства не поспішати з висновками та коментарями до встановлення всіх обставин,
– наголосили у відомстві.

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Автор: Софія Мінджоса