Мін'юст США почав перевірку компаній Росії щодо зв'язку зі спецслужбами

Міністерство юстиції США почало перевіряти десяток російських компаній, які можуть загрожувати національній безпеці країни. Наразі невідомо, про які саме компанії мовиться.
Джерело:Financial Post
Помічник генерального прокурора Джон Демерс заявив, що слідчі шукатимуть зв'язок між певною компанією та російськими спецслужбами. Також вони вивчатимуть іноземні компанії, які мають офіси в Росії.
Читайте також Байден: Я дав зрозуміти Путіну, що США реагуватимуть на втручання Росії
За словами Демерса, наразі розслідування перебуває на початковій стадії. Однак воно може затягнутися на кілька місяців. Як він зазначив, у США приступили до "першого етапу аналізу".
Перевірка десятка російських компаній також може призвести до того, що дані деяких з них передадуть в Міністерство торгівлі для "подальших заходів".Зверніть увагу! Джозеф Байден 15 квітня виступив із терміновою заявою щодо Росії. Він прокоментував санкції проти Москви, загострення агресії стосовно України, а також втручання Кремля у вибори у США.
До теми Іран та зміна клімату: Байден назвав питання, які хотів би обговорити на зустрічі з Путіним
Що цьому передувало
- Сполучені Штати Америки 15 квітня ввели нові санкції проти Росії. Обмеження запровадили через втручання Кремля у президентські вибори США у 2020 році.
- Окрім цього, з Вашингтону вирішили вислати 10 російських дипломатів.
- Росія відреагувала на введення санкцій, викликавши американського посла на "важку розмову". Також у російському МЗС запевнили, що реакція Кремля на дії Вашингтона буде невідворотною.
- НАТО та Європейський Союз підтримали рішення США про запровадження нових обмежень щодо Росії.