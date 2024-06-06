Президент Франції переконаний, що час для переговорів України та Росії ще не настав. А також він наголосив, що якщо Україна капітулює, це не буде миром.

За словами президента Франці в інтерв'ю французьким ЗМІ, миру в Україні потрібно досягати переговорами. Однак час для них ще не настав.

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Макрон висловився про переговори Росії з Україною

Еммануель Макрон переконаний, що якщо Росія переможе у війні з Україною, вона піде далі.

Мир не може настати капітуляцією України,

– заявив глава Франції.

Він додав, що мир повинен бути досягнутий шляхом переговорів, однак час для них ще не настав, тому що Росія продовжує наступати.

Нагадаємо, що 6 червня Володимир Зеленський перебуває у Франції. Очікується, що президент привезе додому нові безпекові гарантії для України.

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