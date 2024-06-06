Мир не може означати капітуляцію України, – Макрон
Президент Франції переконаний, що час для переговорів України та Росії ще не настав. А також він наголосив, що якщо Україна капітулює, це не буде миром.
За словами президента Франці в інтерв'ю французьким ЗМІ, миру в Україні потрібно досягати переговорами. Однак час для них ще не настав.
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Макрон висловився про переговори Росії з Україною
Еммануель Макрон переконаний, що якщо Росія переможе у війні з Україною, вона піде далі.
Мир не може настати капітуляцією України,
– заявив глава Франції.
Він додав, що мир повинен бути досягнутий шляхом переговорів, однак час для них ще не настав, тому що Росія продовжує наступати.
Нагадаємо, що 6 червня Володимир Зеленський перебуває у Франції. Очікується, що президент привезе додому нові безпекові гарантії для України.
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Що відомо зараз про зустріч Зеленського з Макроном: головне
- Еммануель Макрон заявив, що Франція збирається передати Україні літаки Mirage 2000 і провести відповідні навчання для українських пілотів. Проте французький президент не розкрив кількість винищувачів, яку планують передати Україні.
- Також він заявив, що хоче, аби його країна підготувала бригаду для ЗСУ. Мовиться про навчання та спорядження 4 500 українських солдатів. Макрон наголосив, що про французьких військових в Україні наразі не мовиться.
- Також Макрон підтвердив дозвіл Україні бити французькими ракетами по території Росії. Він зазначив, що ЗСУ дозволено завдавати ударів по цілях, з яких були випущені ракети.