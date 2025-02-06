Мир через поступки чи через силу: що для Путіна підготував Трамп

У адміністрації Дональда Трампа активно обговорюють варіанти завершення російсько-української війни. Поки невідомо, яким саме буде план президента США щодо цього, проте важливо, аби нашу державу не змушували до вигідних для Росії поступок.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що мир через силу можливий, проте невідомо, до кого саме її застосують. За його словами, мир через справедливість є надійнішим, адже Владімір Путін намагається виправдовувати свою агресію начебто якоюсь високою метою.

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Позиція України на перемовинах

Борис Тизенгаузен підкреслив, що поки немає конкретних пунктів щодо того, як Трамп бачить завершення російсько-української війни, проте його риторика щодо нашої держави є доволі оптимістичною.

Зверніть увагу! Спецпредставник президента США Кіт Келлог спростував інформацію про представлення "мирного плану Трампа" на Мюнхенській безпековій конференції, наголосивши, що це прерогатива самого президента США. За його словами, американська делегація проведе зустрічі з європейськими лідерами та передасть отриману інформацію Трампу для підготовки його плану.

Політтехнолог також зауважив, що Україну за часів Джо Байдена просили не атакувати російські НПЗ, проте це було помилкове рішення. Такі дії Сил оборони могли б зруйнувати нафтопереробну галузь Росії.

Через це (в окупантів – 24 Канал) зменшилась би кількість грошей, яку Путін витрачає на війну,

– висловився він.

Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог раніше зазначав, що російсько-українську війну можна завершити за 100 днів. Тизенгаузен підкреслив, що дуже дивним є той факт, що і Росія, і Україна, ймовірно, мають поступатись українськими територіями, які окупувала країна-агресорка.

Треба бути реалістами та розуміти, що у світовій політиці немає справедливості. З Трампом треба спілкуватись, розуміючи чого хоче він (у контексті України – 24 Канал),

– висловився політтехнолог.

Він додав, що єдиною реальною гарантією безпеки для України є наявність потужної зброї, яка може загрожувати Москві.