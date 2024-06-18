Нема жодних сигналів, що Путін хоче зараз миру, – Кулеба

Україна продовжує шукати шляхи до справедливого миру. Зокрема, для цього нещодавно було проведено Саміт миру у Швейцарії.

Попереду в України важкий шлях, але важливо, що ми йдемо шляхом, де немає місця для поступок агресору. Про це в етері телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає 24 Канал.

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Яким буде шлях до миру в Україні

Сьогодні Путін не хоче миру і немає жодних сигналів про зворотне,

– заявив Кулеба.

За словами міністра, Самір миру – серйозний крок до миру, але до миру, який буде будуватися на принципах міжнародного права, статуту ООН та інтересах України.

"Це не простий процес, я не буду цього приховувати, в нас попереду важкий шлях. Але важливо, що ми йдемо саме цим шляхом. Не шляхом поступок агресору під тиском третіх сторін, а шляхом просування і жорсткого захисту своїх національних інтересів", – зазначив він.

Кулеба додав, що Україні вдалося встати на цей шлях завдяки Формулі миру, а Саміт у Швейцарії "зацементував" цей шлях, через що дуже нервуються у Кремлі.

"Шлях буде непростий, утім, ми його обов'язково пройдемо, відновимо мир і будемо відновлювати мир", – резюмував міністр.

Що відомо про комюніке Саміту миру