Готувала наступний удар: навіщо Росія поширює нібито проєкт угоди з Україною початку 2022 року

На початку повномасштабної війни, як пише німецьке видання, Україна та Росія могли укласти мирну угоду. Російська пропаганда поширює цей матеріал, роблячи акцент на тому, що Київ нібито відмовився від угоди через вимогу Москви зробити російську мову другою державною в Україні.

Політолог Ігор Чаленко, коментуючи 24 Каналу "злив" німецького видання тексту так званої "угоди", назвав його "операція "легалізація". Раніше Владімір Путін показував цей "документ" лідерам Африканських держав.

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Підтвердив би факт капітуляції

Сьогодні ця "угода" подається німецькими журналістами у деформованій інтерпретації. Мовляв, нібито дійсно можна було "досягти миру" і цей документ "міг бути підписаний".

Він не міг бути підписаний, тому що в ньому є конкретика щодо непогоджених позиції між Україною та Росією, які демонструють абсолютну полярність думок щодо безпеки нашої держави, питання російської мови тощо,

– наголосив політолог.

Росія наголошує на нібито "парафованість" цього тексту, що буцімто він був "узгоджений, але це не так.

Навіть якщо існував документ схожого змісту, ми не знаємо до кінця, чи правдивий він на 100%. Проте з тексту, що був опублікований, цілком зрозуміло, що українська сторона стояла на позиції гарантування національної безпеки. Якби йшлося про неучасть нашої держави у військових блоках, то все одно було зазначено, що необхідно для щонайменшого гарантування безпеки України,

– підкреслив він.

Водночас Росія прагнула до тотального політичного впливу на Україну, зменшення її військової спроможності, якої б ледь вистачило, щоб захистити Київську область. Очевидно, на його думку, що це було підготування до наступного удару, коли Росія могла б взяти Україну без спротиву.

"Текст цієї угоди був би згубним та підтвердив факт капітуляції України. Зараз Росія використовує цей текст для того, щоб збити фокус уваги з установчого саміту миру, який відбудеться в Швейцарії 15 – 16 червня. Москва намагається у такий спосіб зменшити кількість країн, які будуть брати участь у в ньому", – впевнений Ігор Чаленко.

Більше про так звану мирну угоду між Україною та Росією

Німецьке видання Die Welt опублікувало "секретний" документ, який нібито готувався на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

В документі буцімто йдеться про певні домовленості, які були досягнуті між Україною та Росією, але декілька його пунктів мали узгодити безпосередньо Владімір Путін і Володимир Зеленський на саміті.

Відповідно цієї "угоди" Україна мала дотримуватись "постійного нейтралітету" та відмовитись від членства у будь-яких військових союзах, зокрема в НАТО.

Крім того, Київ мав би ніколи не "отримувати, не виробляти й не купувати" ядерну зброю, не допускати іноземну зброю і війська в Україну. Також не проводити військові навчання з іноземною участю та відмовитись від участі у будь-яких військових конфліктах. Проте Україна могла б стати членом Євросоюзу.

Росія зі свого боку нібито "гарантувала", що більше не нападатиме на Україну. Гарантії безпеки мали надати зокрема США, Велика Британія, Франція, Китай.

Росія хотіла, щоб Україна фактично передала їй Крим. Щодо кордонів в Донецькій та Луганській областях, до їх буцімто мали визначити особисто Путін та Зеленський. Проте Україна відхилила це.

Німецьке видання зазначає, що Україна та Росія нібито були близькі до імовірної мирної угоди у квітні 2022 року. Однак після того, як росіяни висунули вимоги щодо надання російській мові статусу другої державної в Україні, а також скасування взаємних санкції, припинення позовів в міжнародних судах та заборони на законодавчому рівні "фашизму, нацизму та агресивного націоналізму", українська сторона не погодилась на це.