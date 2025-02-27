Трамп розповів, за якої умови Росія, ймовірно, більше не нападе на Україну

Президент США Дональд Трамп вважає, що після укладення мирної угоди з Україною Росія більше не розпочне вторгнення. Лідер Сполучених Штатів очікує "хороших" перемовин з обома стронами.

Про це американський Трамп сказав на брифінгу в Овальному кабінеті перед зустріччю з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, пише 24 Канал.

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Трамп вважає, що нової війни в Україні не буде

За словами американського президента, Владімір Путін не буде знову нападати, якщо вдасться підписати мирну угоду. Він говорить, що найлегше, що можна зробити – це забезпечити безпеку в Україні, але підписати мирну угоду – найскладніше.

Трамп додав, що є люди, які з вигляду можуть надурити, але насправді точно вчинять чесно. Президент США, ймовірно, натякнув, що Путін є саме такою людиною. Дональд Трамп зазначає, що мирна угода швидше за все буде діяти як потрібно.

Я впевнений, що якщо ми укладемо угоду й вона буде тримається,

– сказав Дональд Трамп.

Дональд Трамп в майбутньому може застосувати важелі впливу на Росію, якщо Владімір Путін не захоче вести добросовісні переговори. Зокрема, йдеться про надання більшої кількості зброї та підтримки України щодо протиповітряної оборони. Але американський президент вірить, що російський диктатор виконуватиме угоду.

Я думаю, він дотримається свого слова… Я знаю його вже давно,

– додав Трамп.

Владімір Путін своєю чергою бачить у Трампі надійного партнера та відзначає позитивні контакти з адміністрацією президента США.