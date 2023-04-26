Мирні перемовини протягом 5 років: в Ердогана заявили, що знають, як зупинити війну в Україні

У Ердогана заявили, що знають, як зупинити "кровопролиття в Україні". Там схиляються до того, щоб Київ сів за стіл переговорів з Москвою.

Зокрема, про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин. Він вважає, що "кровопролиття в Україні" слід зупинити, а потім можна п'ять років вести мирні переговори.

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У Туреччині виступають за перемовини

"Давайте докладемо максимум зусиль для припинення війни в Україні. Продовження цієї війни та розширення її рамок загрожують глобальним лихом. Важливо зупинити цю війну і віддати перевагу дипломатії", – говорить він.

За його словами, Туреччина та особисто президент Реджеп Тайіп Ердоган готові взяти на себе роль у цьому питанні. Він наголосив, що світ не повинен бачити загибель ще десятків тисяч людей в Україні.

"Замість того, щоб продовжити війну, зупинімося на варіанті трьох чи п'яти років мирних переговорів. Головне, "зупинимо кровопролиття". Обговоримо можливості просування діалогу з урахуванням нинішньої ситуації", – додав Калин.

Україні вже не вперше пропонують "мирні переговори"