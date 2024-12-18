Навіть Трампу "підклав свиню": чому саме зараз активізувався "посередник" Орбан

Орбан зараз фактично підриває загальноєвропейський трек з посилення позицій України перед майбутніми ймовірними перемовинами з російським агресором на тлі інавгурації Трампа.

По це в етері 24 Каналу зазначив керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, підкресливши, що Орбан активізувався як раз в той період, коли відбуваються зустрічі з високопосадовцями ЄС, національними лідерами, обговорюється створення Контактної групи з єдиною позицією Європи на тему України.

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Орбан виконував завдання Кремля

Після Берлінської декларації, де вкотре було підкреслено позицію західних партнерів України стосовно параметрів завершення війни, вчергове з'явився прем'єр Угорщини Орбан зі звинуваченням Києва у тому, що він нібито не погодився на різдвяне перемир'я та великий обмін полоненими.

Згодом зі слів міністра МЗС Угорщини виявилося, що не було навіть телефонної розмови щодо цього. Очевидно, що Орбан був заряджений на виконання кремлівської спецоперації, потім вона продовжилась на засіданні Ради безпеки ООН, де тези Орбана були використані Небензею,

– зауважив Чаленко.

Проти кого націлена підривна діяльність Орбана

Якщо інші країни хочуть допомогти Україні, то посередників в цьому прагненні тільки вітають. Київ офіційно одразу підкреслив свою позицію, що такі країни можуть працювати, але в руслі поваги до національного суверенітету та незалежності України.

Те, що зараз робить Орбан, зі слів керівника Центру аналізу та стратегій – підривна діяльність не лише проти України, а й проти Трампа. На думку Чаленка, нині Орбан застосував фальстарт тих перемовин, які дійсно готуються з боку перехідної адміністрації Трампа, яка зараз узгоджує бачення Києва та Москви.

Трамп хотів би отримати результат припинення вогню, як один з перших серйозних етапів діяльності після своєї інавгурації. Орбан, який дійсно має гарні відносини з Трампом, "підклав свиню", чим зараз руйнує дуже хитку ситуацію щодо майбутніх перемовин,

– наголосив Чаленко.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Зеленський відкинув пропозицію щодо різдвяного перемир'я. В ОПУ повідомили, що Україна це не обговорювала з Угорщиною. Згодом Зеленський озвучив, що Орбан не підходить в якості миротворця і він би хотів мати прямий діалог з самим Трампом.