Трамп багато поставив на переговори: коли у США зрозуміють, що Росія просто тягне час

Президент США Дональд Трамп припустив, що Росія може затягувати мирні переговори з Україною для того, щоб виграти час. Він зацікавлений якомога швидше вийти з питання війни в Україні, досягнувши будь-якого формату її врегулювання.

Трампу важливо щось показати своїм виборцям, тому він далі намагатиметься досягати якогось припинення вогню. Це 24 Каналу зауважив політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський.

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"Він буде пробувати. Він дуже багато поставив на ці переговори. Йому потрібно демонструвати, це була одна з його прямих обіцянок. Від нього очікують щось його виборці", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Дональда Трамп вважає, що Кремль хоче завершити війну, але може використовувати тактику затягування переговорів для досягнення більш вигідних умов. Він додав, що використовував подібну тактику у бізнесі, "коли не хотів підписувати контракт, але хотів залишитися у грі".

Трамп робить багато спроб

Дмитро Шеренговський зазначив, що такий тип війни швидко не розв'язується. Українська та російська сторони зараз мають можливість продовжувати бойові дії. Росія просто затягує мирні переговори.

Коли Трамп не буде говорити слова "може", а переконається, що йде затягування цього процесу, ми "танцюємо" навколо маленьких питань, що він буде робити? Якщо він почне тиснути на Росію, то можемо сподіватися, що США перепробувавши різні методи, будуть такими, які нам потрібні. Тобто тими, які тиснуть на Росію та змушують до перемир'я,

– сказав політолог.

З іншого боку, Трамп робить багато спроб, щоб знайти якийсь зручний формат перемовин, які дозволили б показати, що якісь домовленості досягнуті. Американський лідер хоче презентувати світу свою перемогу. Якщо це буде поетапно і дуже довго, то стоїть питання, чи вистачить у президента Штатів на це сил і бажання.