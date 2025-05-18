Не доїхав до Стамбулу: Путін зазнав невдачі і тепер лякає Україну новою зброєю

Ситуація з перемовинами у Стамбулі стала поразкою для диктатора Владіміра Путіна. Він всіляко намагається відвертітися від цієї невдачі.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, Путін повністю програв у "гру" під назвою мирні переговори у Стамбулі.

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Тепер погрожує Україні

Як наголосив Тимочко, президент України Володимир Зеленський переграв російського диктатора. Путін виявився неготовим приїхати до Стамбулу. Він не зміг швидко відреагувати у цій ситуації.

Тепер він пробуває виправдатися в такому "кгб-стилі". Всіх залякаємо. У нас тут є зброя помсти і всяке таке,

– сказав Тимочко.

Суттєвого прогресу у мирних переговорах можна досягти, якщо дійсно відбудеться пряма зустріч Зеленського та Путіна. Паралельно має бути зустріч союзників з США, Європейського Союзу та третіх країн на кшталт Китаю, Туреччини тощо.

Доки за одним столом не сядуть лідери цих країн, доти складно буде говорити про реальний стан підготовки до переговорного процесу. А Путін затягує все,

– зазначив Тимочко.

Нагадаємо, Головне управління розвідки повідомило, що Росія планує навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу "Ярс". Мета – демонстративний тиск на Україну та Захід. Запуск можуть здійснити в ніч на 19 травня. Дальність польоту цієї ракети – понад 10 тисяч кілометрів.