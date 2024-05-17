"Нас обманули": Путін видав тонну маячні про домовленості з Україною

Вдень, 17 травня, російський диктатор Владімір Путін знову наговорив байок згідно зі своїми методичками. Цього разу порушили тему мирних перемовин з Україною та славнозвісних "досягнень" на кшталт "Київ за три дні".

Напередодні очільник Кремля прибув до Китаю і вже сьогодні поспілкувався із журналістами. Там він поскаржився, що Росію "кинули", оскільки Київ росіяни не змогли взяти буцімто через "домовленості", а не через власну неспроможність, передає 24 Канал.

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Не обійшлося й без "Києва за три дні"

Російський диктатор вчергове звинуватив Україну у тому, що та не погодилася на умови, які були висунуті на початку повномасштабного вторгнення, а саме – весною 2022 року. За його словами, тоді у Стамбулі нібито був підписаний документ "керівником української делегації" Давидом Арахамією, однак наша держава буцімто сама винна у "виході з переговорного процесу".

Він сказав, що це було здійснено саме за ініціативи України, а не Росії. Водночас Путін наголосив, що Кремль нібито готовий до діалогу, попри дії Москви, які доводять зворотнє. Диктатор також нагадав, що Київ на початку 2022 року росіяни не змогли захопити буцімто через тиск західних лідерів, які закликали до домовленостей.

Коли наші війська стали під Києвом, нам що було сказано з боку наших західних партнерів – не можна підписувати документи, якщо з протилежного боку до скроні приставлений пістолет. Ми відвели війська з-під Києва, наступного дня вони викинули усі наші домовленості у смітник і сказали, що тепер будемо воювати до кінця,

– абсурдно заявив Путін.

За його словами, Росію просто "вчергове обманули". Тому він стверджує, що країна-агресорка наразі нібито повинна зрозуміти, з ким "можна мати справу щодо України" і кому довіряти. Станом на сьогодні, як пояснив кремлівський очільник, буцімто триває аналіз. Втім, "базою для перемовин" Путін вважає Стамбульські домовленості.

Побідкався, що Росію не запросили на Саміт миру

Він сказав, що Росії намагаються нав’язати неприйнятні правила, хоча визнав, що запропонований до обговорення в рамках саміту документ є об’ємним і багатогранним, прописує гарантії безпеки для України, так і для Росії.

Однак, як запевняє Путін, російська сторона не збирається його обговорювати, оскільки всі ці пропозиції базуються "на бажаннях". Не обійшлося й без натяків на перевагу російської армії на полі бою.

З дуба впали? З чого це? Ми виходитимемо з реалій, які складаються на землі,

– сказав він.

Диктатор також заявив, що Росія стежитиме за Самітом миру у Швейцарії, але не збирається обговорювати ідеї врегулювання, запропоновані Україною.

Україна та Росія могли укласти так звану "мирну угоду"