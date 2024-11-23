Чи піде Трамп на умови Кремля, нехтуючи Україною: розмова з головним закордонним ворогом Путіна

Адміністрація Байдена нарешті дозволила Україні бити ракетами ATACMS по Росії, та продовжує екстрено надсилати Києву військові пакети допомоги. Усе через побоювання, що Дональд Трамп може відійти від підтримки України під час своєї каденції.

Загалом зараз у світі чимало невизначеності, яка, зокрема, зумовлена приходом Трампа до влади. У розмові з 24 Каналом гендиректор Hermitage Capital Management, закордонний ворог Путіна номер 1 Вільям Браудер відповів, чи справді новий президент США може зупинити допомогу України та піти домовлятися з Путіним.

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Як відреагував Путін на удар ATACMS

Reuters повідомило, що Україна вперше випустила ракети американського виробництва по Росії. Шість ракет ATACMS влучили у склад боєприпасів у Брянській області. Яка ваша реакція на це, і що зараз відчуває Владімір Путін?

Моя реакція – це відчуття полегшення від того, що Сполучені Штати нарешті зняли обмеження на використання українцями американських ракет по Росії. Мені здавалося жахиво несправедливим те, що Росія могла випустити ракети по Україні з будь-якого місця, а Україна не могла відповісти.

Тому зняття обмежень є великим полегшенням. На жаль, це відбувається дуже пізно. Минуло майже 3 роки війни, Україна зазнала неймовірних руйнувань. І те, що це просто зараз відбувається, дуже засмучує.

Також дуже засмучує, що вже кінець епохи адміністрації Байдена. Ми вступаємо в нову еру з приходом до влади Трампа й поки не знаємо, якою буде його позиція щодо Росії, України та різних аспектів війни. Тож багато чого відбувається, і в нас багато невизначеності.

Джо Байден / AP Photo/Eraldo Peres

Чи наважиться Путін на ядерну війну

Владімір Путін змінив ядерну доктрину Росії. Вона передбачає, що будь-яка атака неядерної держави, підтримана ядерною державою, розглядатиметься як спільний напад на Росію. Тож навіть удар балістичними ракетами з боку неядерної держави може спровокувати ядерну відповідь. Що ви думаєте з цього приводу? Чи серйозно сприймаєте це рішення?

Вже пройшло півтори доби (22 листопада 2024 року – 24 Канал) відколи ракети ATACMS уразили російські цілі. Я досі сиджу у Лондоні. Ви все ще сидите в Україні, і ніякого ядерного апокаліпсису немає. Тому, я думаю, це те, що називають "брязканням ядерною зброєю". Якщо ви пам'ятаєте, Путін погрожував ядерною війною в багатьох інших випадках, ґрунтуючись на багатьох інших вигаданих "червоних лініях".

Я вважаю, що нам потрібно просто рухатися далі. Ми повинні ігнорувати його розмови й продовжувати боротьбу за оборону України. Це означає атакувати російські склади боєприпасів, військові бази, всі місця, звідки росіяни можуть продовжувати завдавати горе, смерть та страждання Україні.

Цей ядерний блеф ефективно стримував західних лідерів після початку повномасштабного вторгнення. Чи відчуваєте ви, що він все ще працює?

Я думаю, що це завжди працює певною мірою, тому що ніхто не хоче ядерної війни. Але ви пам'ятаєте, що Путін сказав, що якщо Захід передасть Україні F-16, то почнеться ядерна війна. Якщо Захід надасть танки, буде ядерна війна. І навіть пригрозив ядерною війною, якщо резерви російського Центрального банку будуть конфісковані.

Є схожа відома історія про хлопчика, який кричав про вовків. Путін стільки разів погрожував ядерною війною, що цьому вже ніхто не вірить.

Навіть, дивлячись з погляду росіян, чи справді він хоче розпочати ядерну війну? Маю на увазі, що є причина, чому цього не сталося в минулому. Це те, що ми називаємо взаємно гарантованим знищенням. Я не думаю, що він хоче знищити себе. Ми не починаємо ядерну війну, і він теж не повинен.

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Також відчувається дуже сильний тиск з боку деяких його найбільших союзників. Китай не хоче ядерної війни, Індія також, тому, думаю, що Путін певною мірою загнав себе в рамки. Я вважаю, що це нерозумно з його боку озвучувати такі погрози, адже він їх не реалізовує. ATACMS вже вдарили по російській землі, але ніякої ядерної війни немає.

Якими можуть бути подальші кроки очільника Кремля

Поговоримо про теперішній стан справ всередині Кремля. Якими можуть бути подальші дії Владіміра Путіна? На вашу думку, чи його радники, найближче оточення досі вважають, що Путін – це найкращий вибір для Росії?

Він нікому в Росії не дає вибору. У Росії немає демократії. Будь-хто, хто якимось чином ставить Путіна під сумнів серед еліти, одразу падає з багатоквартирних будинків, отруюється та помирає у жахливий спосіб. Він веде терор проти своєї країни, тому що боїться втратити владу.

Путін розуміє, якщо він втратить владу, то втратить всі свої гроші, потрапить до в'язниці й там помре, тому робить все можливе, щоб втриматися при владі.

Він тероризує свій народ, і це працює. Так триватиме далі й ми не знаємо, в який момент це не спрацює. Можливо, він зможе прожити все своє життя при владі і залишатися там ще багато років, або в якийсь момент все може вибухнути. Ви пам'ятаєте Пригожина, який йшов на Москву в червні 2023 року? Такі сценарії ми не можемо передбачити. Путін також не може цього зробити, тому це дуже важко зрозуміти.

Але я можу сказати, що він – смертна людина. Чи Путін доживе до кінця свого природного життя, чи хтось може закінчити його життя раніше – ніщо з цього не передбачиш.

Дії Путіна свідчать про його відчай

Чи вважаєте ви ядерний блеф Владіміра Путіна ознакою відчаю?

Я думаю, що все є ознакою його відчаю. Гадаю, він хотів, щоб ця війна була швидкою, ефективною та успішною в перші три дні, а зараз вже три роки. Для нього це повна катастрофа. За оцінками українських військових, Росія втратила 725 тисяч бійців. Є 300 мільярдів доларів резервів центральних банків, які заморожені на Заході. Прогнозую, що в кінцевому підсумку їх конфіскують. Росія відрізана від міжнародних держав.

Росіяни спустошили всі свої в'язниці, використовуючи цих людей як солдатів, але вони загинули. Ціна за нового російського новобранця зросла з 4 тисячі доларів до 47. Це складна ситуація для Путіна. Все йде не так, як він планував і може зруйнуватися. Поки важко сказати як, але це війна.

Я впевнений, що якби Путін знав, куди все це зайде, то не розпочав би війну. Але тепер він не має можливості дати задню, не може відступити. Зараз його єдиний хід – це ескалація. Звісно, це жахливо для будь-кого в Україні й це жахливо для Заходу, але мирного договору, який я можу собі уявити, не буде.

Кожен договір буде укладений на основі брехливих позицій Путіна, щоб здобути паузу у війні, перегрупуватися і переозброїтися. Але я не бачу можливості для тривалого миру, поки Путін при владі.

Джерела Reuters припускають, що Владімір Путін може погодитися на припинення вогню в обмін на нейтралітет України, зменшення її військового потенціалу через зменшення чисельності армії та ведення інших обмежень. Чи означає це, що Путін не хоче нічого іншого, окрім капітуляції України?

Я дуже сумніваюся, що можна укласти якусь угоду, яка була б задовільною для України, Заходу, а також задовольняла б Путіна. Ідея про те, що Україна відмовиться від свого військового потенціалу в обмін на припинення вогню, була б абсурдною.

Україна дуже вразлива до будь-яких подальших атак з боку Росії. Чому вона має вірити словам, які кажуть росіяни? Пригадайте, що Росія, Сполучені Штати, Велика Британія підписали Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від ядерного потенціалу. Звичайно, ніхто не став на захист України, коли Росія вторглася.

Детальніше Путін готовий до мирних переговорів, але без територіальних поступок, – Reuters

Тому я вважаю, що це дуже погана ідея відмовлятися від будь-яких оборонних можливостей. На місці Володимира Зеленського я б на таке не пішов.

Про що можуть домовлятися Трамп з Путіним

Розглянемо можливі сценарії президентства Дональда Трампа. Чи не могли б ви розповісти нам про свої прогнози: що робитиме Трамп, якими є його стосунки з Путіним?

Найперше ми повинні згадати те, що Трамп говорив про війну в Україні останні кілька років. Він зробив кілька божевільних заяв про те, що Україна нібито винна. Також озвучив низку дуже сильних заяв про те, що хоче припинити військову допомогу.

Фактично він це зробив з допомогою спікера Палати представників Майка Джонсона, який заблокував військову допомогу з січня 2024 року до літа. Тому, я думаю, що так і буде.

Спікер Палати представників Майк Джонсон / Getty Images

Україна та решта світу повинні працювати з огляду на те, що Трамп припинить військову допомогу. Це припущення, на основі якого ми повинні оперувати. І якщо він це зробить, то це створить катастрофічну ситуацію для України. Як відомо, Америка надає половину військової допомоги, а без неї зовсім скоро все стане дуже погано.

Що ж отримає Трамп за все це?

Він отримає від Путіна якусь обіцянку. Щось на кшталт того, що проведуть лінію розмежування і все. Якщо Путін порушить домовленості, то це зробить Трампа слабким. Тоді президент США буде схожим на жертву. Це виглядатиме так, ніби Трампа зрадили.

Ми це бачили раніше. Двома найбільшими умиротворювачами Путіна були Німеччина та Франція. Шольц та Макрон. Ще до початку війни вони їздили в Москву і питалися, чи збирається Путін робити вторгнення. Путін чітко говорив, що ні. А потім це зробив. Ось так ці дві країни, які мали довгу історію умиротворення, фактично стали одними із найстійкіших у підтримці України.

Таким може бути сценарій з Трампом, якщо Путін його зрадить. Але Трамп також дуже непередбачуваний. Це може зіграти як проти України, так і на користь України. Тому тут важко щось передбачити. Але є одна річ, яку можемо припустити. Тут використаємо слова Трампа, що він збирається припинити фінансування України.

Якщо Путін зрадить Трампа, то чи може він обернутися проти диктатора? Чи очікуєте ви великого зіткнення двох альфа-лідерів?

Це дуже можливо. Трамп не хоче виглядати слабким. Наразі він вважає себе другом Путіна. Але все може змінитися. Ми бачили, як Трамп швидко переходив від статусу друга до статусу ворога. І навпаки.

Трамп понад усе на світі цінує те, як він виглядає та як люди його сприймають. Тому Путін має збалансувати свої цілі, щоб не змусити Трампа погано виглядати. Це складне завдання.

Путін також буде думати про власне політичне виживання. Це може значною мірою залежати від того, чи буде він надалі агресивним проти України. І це може поставити його в протиріччя з Трампом.

Чи може Трамп піти на умови Кремля, нехтуючи Україною

На вашу думку, чого Путін хоче від Трампа?

Тут дуже просто. Він хоче, щоб Трамп припинив військову допомогу для України. Без цього Росія перебуватиме в набагато кращому становищі. Він також хоче, аби США зняли санкції з Росії, дозволили російським банкам позичати гроші, а російським компаніям – імпортувати американські товари. Також Путін хоче, аби розморозили російські активи на Заході.

Питання в тому, чи буде Трамп виглядати слабким, якщо погодиться на частину з цих умов. Чи знайде він варіант, як погодитися на всі ці умови, не виглядаючи при цьому слабким.

Зараз все це витає в повітрі. Я не знаю, що станеться. Але це момент великої невизначеності. І я відчуваю занепокоєння. Я переживаю за Україну. Я переживаю за решту світу, яка живе поруч з Росією.

Путін і Трамп на саміті G20 в Осаці / Getty Images

Якщо Трамп таки скасує санкції та дозвіл на удари по Росії ракетами ATACMS, що тоді станеться з його репутацією?

Я можу уявити собі деякий сценарій. Трамп може сказати, що хоче уникнути Третьої світової війни, тому американці не повинні усе це підтримувати. Це стосується і санкцій, і дозволу на удари по Росії. Водночас він захоче виглядати сильним лідером.

Ось так Трамп говоритиме, якщо обере таку стратегію. Чи люди сприймуть це? Все залежить від того, що станеться з Україною. Якщо Україна опиниться в катастрофічній ситуації, то Трамп виглядатиме дуже погано.

Він також може почати виправдовувати це. У нього є здатність виправдовувати дуже погані речі, якщо це здається йому сприятливим. Тому США можуть і не продовжити підтримку України.

Є один спосіб уникнути катастрофи, якщо США зупинять допомогу Україні

Якщо Трамп скоротить підтримку України, то чи зможуть європейські лідери використовувати заморожені російські активи для військової та фінансової допомоги України? Чи допоможе це уникнути катастрофічних наслідків, якщо США таки не будуть підтримувати Україну?

Гадаю, що це головний важіль впливу, який залишився в європейців. Якщо американці перестануть фінансувати Україну, то буде втрачена половина військової допомоги.

Європейці зараз не мають фінансової можливості подвоїти військову допомогу Україні, з огляду на обмежені бюджети та економічні проблеми європейських країн.

Якщо Україна впаде, то 25 мільйонів українських біженців роз'їдуться по Німеччині, Франції, Великій Британії та інших країнах. Тоді виникне загроза, що Путін нападе на країни Балтії. Це створить катастрофічну ситуацію, в якій вирішуватиметься доля НАТО.

Але шлях до розв'язання цієї проблеми дуже простий. Це – конфіскація 300 мільярдів доларів резервів Центрального банку Росії. Я дуже просував це питання серед законодавців у Великій Британії та інших країнах. Це може допомогти уникнути катастрофічного сценарію.

Є рішення лідерів G7 спрямувати доходи від заморожених російських активів на підтримку України у вигляді кредиту. Чи цього буде достатньо, якщо США припинять допомогу України?

Цього недостатньо. Союзникам треба вийти за рамки використання доходів від активів. Потрібно конфіскувати усі активи.

Витрати для Європи будуть катастрофічними, якщо Україна впаде. Це стосується і військових видатків, і видатків на біженців тощо. Конфіскація російських активів – єдиний сценарій, який допоможе уникнути катастрофи.

Чого очікувати від економічної політики Трампа

Українська розвідка опублікувала звіт, як Росія пробує обійти західні санкції. Росія використовує американські мікрочипи для виготовлення безпілотників, які щодня атакують Україну. Там є і Texas Instruments, і AMD, і Infineon Technologies, і STMicroelectronics тощо – компанії з США, Німеччини та Швейцарії. Але поговоримо саме про американські. Чи дбають вони за свою репутацію?

Ні. Компаніям начхати на свою репутацію. Вони дбають лише про те, щоб заробити гроші. Єдиний спосіб зупинити їх – створити величезний економічний стримувальний фактор. Тобто санкції проти компаній та осіб, які до цього причетні.

Схоже, все це постачається до Росії за підтримки Китаю. Чи вистачить у США важелів впливу на Китай, щоб зупинити це?

Звісно. Китайці повністю залежать від США у своєму економічному добробуті. Є ще одна річ. Трамп погрожує вести 60% мита на продукцію китайського виробництва для американського ринку. Тут багато змінних. Чимало усього відбувається не лише в Україні. Важко зрозуміти, що для Трампа буде найважливішим, а що стане другорядним.

Питання також у тому, як він вирішить покарати Китай. Якщо США покараюте Китай лише тарифами, то буде досить важко змусити їх співпрацювати у питанні відмови від постачання військової техніки.

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Чого ви очікуєте від економічної політики Дональда Трампа? Маю на увазі внутрішню і міжнародну. Яка його економічна позиція не лише щодо Китаю, а й щодо інших ключових партнерів США – Великої Британії, ЄС тощо.

Це – величезні тарифи. Тарифи – дуже погана економічна політика. Вони підвищують інфляцію та створюють економічні проблеми. Ми бачили в історії, що тарифи призводили до різного роду взаємного економічного занепаду. Я стурбований тим, як тарифи, про які він (Трамп – 24 Канал) говорив, вплинуть на економіку США та інших країн.

Я сподіваюся, що все це безглуздя – просто розмови. А на практиці світ продовжить функціонувати, як і раніше.

Єдине, що привело Трампа у Білий дім

Були великі дискусії про те, чи була економіка Байдена настільки поганою, що багато американців вирішили голосувати за Трампа. Чи була економіка США в поганому стані під час президентства Байдена? Є цікаві цифри про інфляцію та інший економічний прогрес за часів адміністрації Байдена.

За останні чотири роки цифри цілком нормальні. Економіка виросла. Не сильно, але виросла. Вона не пішла в рецесію. Надзвичайно низький рівень безробіття. Фондовий ринок перебуває на історичному максимумі.

Тому важко сказати, що у Штатах якась економічна катастрофа. Але ключ до всього – інфляція. Середньостатистичний американець не побачив зростання заробітної плати. І вони побачили 20% інфляції протягом певного періоду. Тож у них вийшло зниження зарплати з тією ж сумою грошей. Все стало на 20% дорожче.

Вони розглядали це в тому контексті, чи стали почуватися краще чи гірше. І вони почуваються гірше через інфляцію. Це єдина річ, яка, на мою думку, привела Трампа у Білий дім.