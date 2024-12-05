Трамп не піде на план Путіна щодо України: головне з інтерв'ю з Подоляком

Нині Дональд Трамп лише формує свій уряд, тому поки немає офіційної позиції новообраного президента США щодо війни Росії проти України. Це не означає, що Трамп погодиться на сценарій Владіміра Путіна.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, що оточення Трампа наразі лише занурюється у проблематику. Найважливіше з інтерв'ю – читайте далі у матеріалі.

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Трамп не підтримає план Путіна

Зараз Україна намагається проводити як формальні, так неформальні комунікації, щоб пояснити команді Трампа мотиви війни. Така стратегія є правильною та допоможе здобути потрібні результати, але наразі переговорний процес тільки починається, тому рано говорити про висновки.

Дональд Трамп робив багато заяв під час передвиборчої кампанії. Однак усе це – лише елементи публічної дискусії навколо війни та миру й не є офіційною стратегією 47 президента США. Отже, як переконаний Подоляк, спочатку треба дочекатися, коли Трамп презентує свою стратегію офіційно.

Я не вважаю, що це буде план Путіна, як сьогодні говорять у західних медіа. Там чомусь дуже депресивні тексти, в яких пишуть, що ми нібито готові капітулювати,

– зауважив радник голови ОПУ.

Утім, це не так, Україна продовжує чинити спротив і точно не готова здаватися. Тож варто говорити про зброю, насичення системами протиракетної оборони, суттєве нарощення далекобійних спроможностей України, спільні мілітарні виробництва тощо. Адже на переговори треба йти з сильною позицією, щоб Путін зрозумів – ніхто не планує поступатися.

Путіну важливо, щоб Європи та США капітулювали, тобто відмовилися від підтримки України. У такому випадку він знову стане надпотужним глобальним гравцем, а Росія домінуватиме. Проте, переконаний Подоляк, Трамп навряд погодиться жити у світі, яким керує Кремль.

"Я вважаю, що попри песимізм щодо Трампа, для нас будуть неочікувані рішення. Чому? Тому що це спроба повернути у глобальному політичному процесі свої лідерські функції. Трамп може це зробити, але йому потрібні свої сценарні заготовки. Він не може грати в сценарій, де домінує Росія", – сказав радник голови ОПУ.

Крім того, на його думку, якщо Росія залишиться у сьогоднішньому вигляді, то це означатиме лише війну з Європою у різних форматах.

Як змусити Путіна до миру

Михайло Подоляк переконаний, якщо примусити Україну та Росії до перемовин без тотальної переваги Києва та західної коаліції, то це означатиме лише продовження війни, яка буде у різних форматах і масштабована.

Багато іноземних ЗМІ публікують статті, мовляв, як примусити Київ сісти за стіл перемовин, але обходять тему того, як змусити Москву. Й очевидно, що без примусу Росії не буде результату.

Президент Володимир Зеленський постійно говорить, що партнерам потрібно припинити стимулювати Росію, говорячи про якісь сценарії та "мирні" плани, не проконсультувавшись з Україною, адже вони не приведуть до того, що там описують. Ба більше, відомо, скільки і якого інструменту треба, щоб Росія платила іншу ціну за війну, щоб війна була на її території.

"Це єдине, що може змусити Росію. Щойно у Кремлі розумітимуть, що ціна з 1,5 тисячі зросла до 5 тисяч осіб втратами за день; що фінансового ресурсу вкрай мало, тоді Росія відчуватиме себе зовсім інакше", – наголосив радник голови ОПУ.

Якою буде відповідь Німеччини за обстріл Росією гелікоптера

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Російський корабель у Балтійському морі обстріляв німецький гелікоптер сигнальними боєприпасами. Утім, радник голови ОПУ переконаний, що нині жодної відповіді на цей інцидент з боку Берліна не буде. Німеччина продовжуватиме удавати ніби не розуміє природу цієї війни.

Крім того, це ж не єдина провокація Росії. У Балтійському морі росіяни постійно й маніфестно перерізають комунікації між країнами НАТО. Також були диверсії на низці хімічних і збройних заводів, замах на життя генерального директора компанії Rheinmetall тощо.

Це ж все очевидно. Розвідки дають конкретні дані, хто це робить – які громадяни Росії та як вони це все фінансують. Але відповіді не буде,

– зазначив Подоляк.

Важливо, що президент Володимир Зеленський чітко проговорює це з канцлером Олафом Шольцом, але це питання внутрішньої дискусії в Німеччині. На жаль, вона поки ще не на фінішній прямій. Можливо, після дострокових парламентських виборів ця дискусія буде фіналізуватися.

Сьогодні позиція Німеччини кардинально відрізняється від позиції часів канцлерства Ангели Меркель. Та, на думку Подоляка, ця позиція може ще більше покращитися, а Берлін стане жорстким континентальним лідером.