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7 травня, 16:34
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Тільки тоді, – польський політик назвав єдину умову, за якої Путін почне реальні переговори

Аліна Кулеба
Основні тези
  • На думку Пьотра Кульпи, позиція Трампа щодо переговорів з Росією є неправильною, оскільки вона не створює ризиків для Путіна.
  • Світові лідери не мають чіткої позиції щодо закінчення війни до повного звільнення українських територій, що може дозволити Путіну продовжувати конфлікт.
  • Кульпа назвав умову, за якої Путіну доведеться сісти за перемовний стіл.

Україна неодноразово наголошувала на прагненні довгострокового і справедливого миру. Втім, у Кремлі такого бажання не виявляють і продовжують маніпулювати ініціативами України та її країн-союзниць.

Втім і займати таку позицію, продовжуючи війну нескінченно, Владімір Путін не зможе. Що остаточно змусить диктатора сісти за стіл переговорів 24 Каналу пояснив екссекретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр  Кульпа.

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Як дотиснути Путіна

В Росії зараз складна економічна ситуація. Ціна за барель нафти впала до найнижчого рівня за 2 роки, що приблизно на 40% нижче запланованого показника у федеральному бюджеті. 

Дефіцит бюджету загалом зараз складає приблизно 3,8 трильйона рублів, що теж є рекордним. Він практично дорівнює усьому залишку ФНД Росії. 

Путін буде змушений сісти за стіл переговорів тоді, коли в нього закінчаться всі ресурси, 
– переконаний Кульпа. 

Помилка перемовної позиції Дональда Трампа щодо Росії в тому, що він веде переговори так, що на стороні Путіна не створюється ризиків. Фактично він формує розуміння, що війна може закінчитися в будь-який момент, коли це буде вигідно Путіну. 

Така позиція є принципово неправильною. Путін повинен знати, якщо не буде дотримуватися певних процедур і пропозицій, може настати момент, коли світ не погодиться, щоб війна закінчилась, 
– пояснив політик.

Наразі у світових лідерів немає позиції, що війна може тривати до моменту повного звільнення українських територій, аби Путіну було що втрачати. Досі йому пропонують вибір.

У Трампа є механізм тиску на Кремль, але немає політичної волі. Президент США боїться розпаду Росії. Наприклад, виключення Росії із складу ООН могло б стати вагомим аргументом проти Путіна, вважає Кульпа. 