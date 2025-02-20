Не такі, як думає Трамп: розвідники назвали реальні цілі Росії щодо України

Розвідники США та Європи не погоджуються з Трампом. Вони не бачать доказів, що Путін серйозно ставиться до мирних переговорів і згоден поступитися.

Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Чого насправді хоче Путін в Україні

Джерела, знайомі з американською та західною розвідками, переконані: немає доказів того, що Путін готовий серйозно брати участь у мирних переговорах з Україною. Адже такі перемовини не сприяють його максималістським цілям.

Диктатор прагне або включити Україну до складу Росії, або створити невелику та слабку державу, залежну від Москви. Тим часом Трамп вважає, що Путін – це "голуб миру", який "міг би повністю зруйнувати Київ, та не робить цього". А ще – що Путін переймається загибеллю власних солдатів.

Якщо ви домоглися припинення вогню, то припинення вогню – це лише час для Путіна відпочити, переозброїтися, повернутися й отримати решту того, що він хоче. Ми не бачили жодних ознак того, що його амбіції змінилися,

– сказали джерела CNN.

Окрім цього, є й економічний інтерес. Росія хоче повернутися на світову арену як частина "Великої сімки" і, таким чином, відродити G8. Стати з вигнанця знову "нормальною країною". Трамп теж хоче цього.

Тож у Путіна немає причин поступатися Україні. І він продовжує тиснути на фронті.