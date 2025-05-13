У США вичерпується терпіння: для Росії перемовини в Стамбулі можуть стати вирішальними

В Кремлі не дали відповідь на заклик президента України зустрітися з Владіміром Путіним 15 травня в Стамбулі. Проте відомо, що в Туреччину приїде російська делегація на чолі з Сєргєєм Лавровим. США представлятиме на переговорах держсекретар Марко Рубіо.

Голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів 24 Каналу, що для США зустріч в Стамбулі важлива для того, щоб дізнатися, якою є реальна позиція Росії щодо врегулювання війни. А також, чи погоджується російська сторона на план, запропонований США.

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США будуть негайно вимагати

Божко наголосив, якщо Росія не підтримує американську пропозицію, то Білий дім вдасться до інших заходів. Зокрема, запровадить нафтові санкції, а також посилить обороноздатності України.

Оскільки Росія не може дати пряму відповідь про те, що не хоче погоджуватись, вона змушена дивним чином "петляти". Проте у США вже закінчується терпіння. І зараз вони, зокрема, за допомогою України, мають нагоду з'ясувати реальну позицію росіян,

– відзначив він.

Створені умови, коли Зеленський і Путін можуть поговорити віч-на-віч. Путін в Стамбул, імовірно, не збирається прилітати. Однак це, на думку голови центру політичних студій "Доктрина", продемонструє, хто справді не хоче миру.

Якщо Росія, на його думку, і піде на певні кроки, то їхня мета буде у тому, щоб не допустити прямого діалогу, в якому США будуть негайно вимагати від неї 30-денного перемир'я. Також Кремль намагатиметься відстрочити на щонайбільший термін запровадження нових санкцій.

Проте у росіяни закінчується запас можливостей і далі продовжувати "виляти". Якщо Путін не приїде до Стамбулу, це стане негативною історією для Росії,

– наголосив Ярослав Божко.

США, на його думку, втомлюються чекати та вимагають конкретного швидкого вердикту, як далі діяти в цій ситуації. Якщо Москва продемонструє недоговороздатність, тоді Вашингтон може зробити відповідні висновки та змінити свою політику щодо росіян. Тому для Кремля поле для маневру значно звужене, якщо він не хоче справжнього миру.

Зазначимо, що Дональд Трамп повідомив, що на переговорах в Стамбулі буде присутній державний секретар США і виконувач обовʼязків радника з нацбезпеки Марко Рубіо. Сам президент Сполучених Штатів в Туреччину не поїде. Проте він вважає, що ці перемовини "є дуже важливими та можуть призвести до хороших результатів".

Від Росії до Стамбулу прибуде глава МЗС Сєргєй Лавров. У російському відомстві пояснили, що на переговорах порушаться питання "сталого врегулювання" і "визнання реалій на землі".