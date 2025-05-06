Не всі у Кремлі хочуть продовження війни: кого послухає Путін
- У Кремлі є внутрішня боротьба між "старими друзями" Путіна та молодшими чиновниками щодо продовження війни.
- Путін схиляється до підтримки одного з таборів, адже саме він показав свою вірність російському диктатору.
Поки Владімір Путін не планує йти на припинення вогню та готується до параду 9 травня, в Кремлі є люди, які цим дуже занепокоєні. Залишається питання, чи вистачить їм сміливості протистояти російському диктатору.
Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний, зауваживши, що в оточенні Путіна є і його "старі друзі", які його підтримують. Саме з цими "старими КГБшниками" він пройшов весь свій політичний шлях.
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Старі чи молоді: кого послухає Путін
Політолог зауважив, що зараз в Кремлі триває своєрідна боротьба між двома таборами. Питання в тому, хто переможе – "старі та досвідченні чи "молоді та жадібні". Так, першим все одно, що відбувається, а ось інші хочуть ще пожити, тому й намагаються не втратити зв'язок з США.
За словами Лісного, тут цікаво, хто виявиться сильнішим та безстрашним. Старим немає що втрачати, тому вони злі та цинічні. Цікаво також, до кого дослухається Путін – до своєї старої гвардії чи до молоді.
Я думаю, що саме зараз він схиляється до своїх "надійних стариганів", бо він з ними пройшов довгий шлях, під час якого вони його не грохнули. А от молодь поки що без зубів та досвіду,
– наголосив він.
До слова, аналітики ISW повідомили, що попри переговори Росії зі Сполученими Штатами, російський диктатор не відмовиться від своїх цілей у війні проти України. Серед них – демілітаризація України, встановлення проросійського уряду в Києві, примушення України відмовитися від вступу до НАТО та інших безпекових об'єднань, а також значні територіальні поступки на користь Росії, включно з тими територіями, які вона наразі не контролює.