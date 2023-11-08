Все в межах формули миру: США заперечили обговорення питання переговорів з Росією
У Держдепі США наголосили, що про жодні підштовхування України до мирних переговорів не може мовитися й слова. Рішення про перемовини з Росією може приймати лише українська сторона.
Про це на брифінгу повідомив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, передає 24 Канал. Будь-які питання мирних переговорів не можуть обговорюватися без України.
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Розмов про переговори немає
Ведант Патель наголосив, що будь-які переговори залежать лише від української сторони. США нічого не відомо про спроби переконати Україну сісти за один стіл з Росією.
Як ми вже неодноразово говорили, нічого не має відбуватися про Україну без України. Нам не відомо нічого про будь-які розмови з Україною щодо переговорів поза межами формули миру,
– заявив представник Держдепу.
Він підкреслив, що наразі однозначно зрозуміло те, що Кремль не зацікавлений у припиненні цієї війни. Також Патель наголосив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну.
Мирні переговори з Росією
- Зеленський спростував чутки про нібито тиск на Україну з боку США та ЄС з метою підштовхнути до мирних переговорів. На початку повномасштабного вторгнення такі розмови були, однак зараз партнери не тиснуть на Україну, ніхто не просить віддати території.
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ не веде з Росією жодних секретних перемовин. Окупанти перш за все мають вивести свої війська з усієї території України, що прописано у формулі миру Зеленського.
- В Інституті вивчення війни переконані, що Володимир Путін не готовий добросовісно розпочинати мирні переговори. Будь-які розмови будуть марними.