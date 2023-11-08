Все в межах формули миру: США заперечили обговорення питання переговорів з Росією

У Держдепі США наголосили, що про жодні підштовхування України до мирних переговорів не може мовитися й слова. Рішення про перемовини з Росією може приймати лише українська сторона.

Про це на брифінгу повідомив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, передає 24 Канал. Будь-які питання мирних переговорів не можуть обговорюватися без України.

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Розмов про переговори немає

Ведант Патель наголосив, що будь-які переговори залежать лише від української сторони. США нічого не відомо про спроби переконати Україну сісти за один стіл з Росією.

Як ми вже неодноразово говорили, нічого не має відбуватися про Україну без України. Нам не відомо нічого про будь-які розмови з Україною щодо переговорів поза межами формули миру,

– заявив представник Держдепу.

Він підкреслив, що наразі однозначно зрозуміло те, що Кремль не зацікавлений у припиненні цієї війни. Також Патель наголосив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну.

Мирні переговори з Росією