В ISW припустили, що може змусити Путіна піти на поступки

Регулярна військова підтримка Києва Заходом може змусити Путіна піти на поступки, оскільки теорія перемоги російського диктатора ґрунтується на припущенні, що Захід відмовиться від України.

Йдеться саме про стабільну та постійну підтримку української сторони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивченні війни (ISW).

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Як змусити Путіна до поступок

На тлі останніх заяв Владіміра Путіна про неможливість проведення переговорів з Києва нібито через нелегітимність влади, аналітики припустили, яким чином можна отримати перевагу над Москвою та змусити офіційну владу Кремля вдатися до поступок.

Тільки непохитна підтримка Заходу і постійні поставки західної військової допомоги Києву можуть змусити Путіна відмовитися від своєї території й прийняти необхідність піти на поступки, необхідні для будь-якого вирішення конфлікту, прийнятного для США, Європи та України,

– ідеться у звіті.

Втім, аналітики Інституту визнають, що деяке критично важливе озброєння і військову техніку в масштабах, і з такою швидкістю і регулярністю, які необхідні для захисту нашої країни від Росії, Києву може надати лише Вашингтон.

Водночас, за даними ISW, нещодавно західні офіційні особи запропонували, щоб європейські держави все більше допомагали у фінансуванні військової допомоги США Україні. Нагадаємо, що Держдепартамент США зупинив всю іноземну допомогу на 90 днів, включаючи проєкти в Україні.