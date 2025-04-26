Кремлівські еліти розділилися на 2 табори: до чого вони штовхають Путіна

Потенційне зближення Владіміра Путіна й Дональда Трампа хвилює Китай. Адже може вплинути на його економічні інтереси та глобальне значення, також це непокоїть кремлівські еліти.

Зараз для Пекіна змінився контекст. Як зауважив 24 Каналу політолог Володимир Фесенко, тепер Сі Цзіньпін більше не пропонує своє посередництво у врегулюванні війни, що не зовсім підходить оточенню Владіміра Путіна.

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Яка роль Китаю у війні

Китай не забув повністю про переговорний процес, він за ним спостерігає та не змінює формально нейтральне ставлення до обох сторін. Але тема цієї війни сьогодні не є для Китаю головним інтересом.

Можемо припустити, що якщо переговори зайдуть у глухий кут або з них повністю вийдуть США, тоді можна знову говорити про активнішу участь Пекіна. Важелі впливу на Росію у Сі Цзіньпін точно є.

У Трампа є козир, який він поки не використовує. Це те, що насправді Путін хоче з ним домовитися. Натомість очільник Кремля користується тим, що Трамп відкритий до переговорів,

– зауважив політолог.

Втім саме чинник Трампа сьогодні є головною рушійною силою у переговорах. Якби його не було, то ніякі перемовини навіть би не почалися. Якщо Путін сам зрозуміє, що не виграє цю війну, а Європа продовжить підтримувати Україну, то це стане передумовою для переговорного процесу. Однак, поки цього немає.

На які 2 групи поділилися у Кремлі

Варто зауважити, що секретар російського радбезу Сєргєй Шойгу належить до так званої "китайської партії", а Кирил Дмитрієв до "американської". Він зараз схиляє Путіна до угод з Трампом і переконує, що треба скористатися ситуацією коли США готові домовлятися.

Інша група – умовні "яструби" – виступають за продовження війни та проти будь-яких угод. Для них США – це історичний ворог, з яким не можна домовлятися, а краще зберігати союз з Китаєм,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Таке внутрішнє протистояння поки непомітне, але воно точно є у Кремлі. Остаточне рішення за Путіним, який поки намагається знайти баланс. Китай також спробує впливати, зокрема через своїх представників у Кремлі.