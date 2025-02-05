Україна на це ніколи не погодиться: на які поступки у перемовинах готовий Путін

Спецпредставник Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог вважає, що Київ та Москва мають бути готові до того, щоб пом'якшити свої позиції у переговорах. Зокрема, Владімір Путін буде змушений поступитися щодо окупованих територій. Проте у Кремля інші пріоритети в перемовинах.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський, зазначивши, які саме пункти Путіну важливо вписати у підсумковий документ під час гіпотетичних перемовин. Також Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мета США – не підтримувати війну в Україні "вічно", адже це невигідно, і насамперед для економіки Росії.

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Не боротиметься за шматок території

"Путін увесь світ здивує своєю гнучкістю. Він не буде вимагати негайної передачі йому Херсону та Запоріжжя. Для нього важливіші не територіальні питання. Він хоче задушити всю Україну, а не бореться за шматок території", – зауважив Піонтковський.

Для очільника Кремля набагато важливіші фрази щодо гарантії безпеки Росії, які він, на думку публіциста, впише у підсумковий документ.

Трамп сам сказав, що причина війни нібито в "розширення НАТО" і він, мовляв, розуміє друга Владіміра. Тому Путіну важливо вийти з документом, в якому будуть написані серйозні обмеження на зовнішньополітичну і оборонну політику уряду України,

– наголосив він.

Проте це абстрактні міркування, тому що Україна, за його словами, ніколи на це не погодиться. Проте Путіну це необхідно, тому що Україну не влаштовує сценарій війни на виснаження, однак і для Росії дійти до Києва – завдання, яке не може бути вирішено.

Йому потрібно ліквідувати Україну, і єдиний шлях для нього – політичний. Він хоче нав'язати Києву за допомогою Трампа дуже сумнівні рішення. Наприклад, Путін погоджується заморозити війну по лінії боєзіткнення, порушуючи російську конституцію, мовляв, йде на величезні поступки і не вимагає від України Херсон та Запоріжжя,

– зазначив опозиціонер.

Проте у підсумковому документі він запише обмеження на фінансову допомогу для України, на кількість озброєння, тобто дістає так звані "Стамбульські домовленості". В цьому, впевнений Андрій Піонтковський, завдання Путіна.

Нагадаємо, що радник голови ОПУ Михайло Подоляк прокоментував заяву Келлога щодо поступок з боку України, а Володимир Зеленський буцімто дав знати, що пом'якшить позицію щодо територій. За словами Подоляка, президент чітко дав зрозуміти, що справжній переговорний процес можливий лише за умови, якщо Росія відійде до "кордонів" станом на 23 лютого 2024 року. З Кремлем, на його думку, варто починати переговори лише на умовах тотального примусу.