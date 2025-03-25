Трамп готовий заплатити шалену ціну: Росія потрібна йому для реалізації конкретного задуму

Переговори з Росією потрібні Дональду Трампу, щоб домовитися та зробити Європу залежною від США. Для цього американський президент готовий заплатити величезну ціну.

Однак цей план не вдасться, тому Трамп буде змушений діяти на боці України. Таку думку 24 Каналу озвучив колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа.

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"Вже зрозуміло, що сьогодні ціна, яку Трамп готовий заплатити за так зване бажання закінчити цю війну виявляється неймовірною. Тому що вже з біржі у Нью-Йорку зникло понад 5 трильйонів доларів", – сказав він.

У чому полягає план Трампа

Пьотр Кульпа припустив, що план Трампа – домовитися з Росією проти Європи, "нагодувати" Владіміра Путіна, щоб у нього не було жодних потреб у Європі. Американський лідер хоче, аби російський диктатор створював невизначеність, а також погодився на те, щоб вдарити разом проти Китаю.

Цей план нереальний. У них нема засобів. Але я впевнений, що коли прийде усвідомлення, що Трамп – дуже успішна людина у досягненні протилежних цілей, ніж він вигадав, піде поворот. Тоді Трамп буде діяти на нашому боці, тому що його змусять умови,

– вважає екссекретар Польської делегації в Парламенті НАТО.

Нагадаємо, у Росії прокоментували новий раунд перемовин у Саудівській Аравії. Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що зміст переговорів зі США не оприлюднять. За його словами, контакти Росії та США триватимуть, але конкретики поки немає.