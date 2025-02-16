Зеленський заявив про небезпеку першої зустрічі Трампа і Путіна

На Мюнхенській конференції Володимир Зеленський підкреслив важливість почерговості зустрічей Трампа із ним і Путіним. Глава держави наголосив, що США і Україна мають спершу напрацювати план, як зупинити диктатора, а потім вже сідати з ним за стіл переговорів.

Коментуючи той факт, що 12 лютого Дональд Трамп спочатку поговорив із Путіним, а потім подзвонив йому, Володимир Зеленський не приховував невдоволення, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Небезпека першої зустрічі із Путіним

Президент заявив, що він "не радий", що перший дзвінок Трампа відбувся з Путіним. Втім, підкреслив політик, це його не сильно турбує. Найбільше хвилювання Зеленського пов'язане з тим, аби особиста зустріч американського президента відбулася спочатку з українською стороною, а лише потім з Путіним.

Глава держави сказав, що коли Трамп раніше за нього зустрінеться з російським диктатором, це буде "небезпечно".

"Я поділився своєю позицією з президентом Трампом, що передусім ми маємо напрацювати спільне бачення", – наголосив політик.

За словами Зеленського, Трамп не дав жодних зобов'язань щодо першої зустрічі із ним. Однак під час телефонної розмови очільник США наголосив на необхідності "терміново зустрітися", аби обговорити "конкретні плани" щодо припинення війни.

Нагадаємо, що сам Дональд Трамп пояснив, чому подзвонив Путіну, а потім Зеленському. За словами американця, йому відома позиція Києва і його готовність до укладання мирної угоди. Водночас треба було з'ясувати, чи має намір домовлятися Путін.

До слова, 15 лютого стало відомо, що команда Трампа прямує до Саудівської Аравії на зустріч із російською стороною. У Зеленського заявили, що представників України там не буде.