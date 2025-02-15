Путін не хоче закінчити війну, – Зеленський назвав справжні плани диктатора щодо переговорів
- Російський диктатор насправді не хоче закінчувати війну. У Путіна інші плани щодо мирних переговорів.
- Володимир Зеленський окреслив, чого саме прагне досягти кремлівський диктатор.
Російський диктатор насправді не хоче закінчувати війну проти України. Путін має іншу мету.
Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю NBC News, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Я не хочу бути людиною, яка допомогла Путіну окупувати мою країну, – Зеленський
Зеленський про мирні переговори й плани Путіна
Так, президент заявив, що Путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб припинити війну. Російський диктатор прагне досягнення угоди про припинення вогню, яка б зняла певні міжнародні санкції проти країни-агресорки й дозволила б окупантам перегрупуватися.
Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти якісь санкції, через припинення вогню та так далі,
– підкреслив Зеленський.
Додамо, під час виступу на Мюнхенській конференції український лідер заявив, що зустрінеться лише з одним росіянином.
"Я не буду зустрічатися з росіянами. Не знаю, чи їм це сподобається, чи ні. Я буду зустрічатися тільки з Путіним. Тільки після того, як ми підготуємо загальний план з Трампом. І щоб Путін закінчив війну", – наголосив президент України.
Радимо прочитати Росія вже "тріщить": чи можливий мир до кінця 2025 року та що буде влітку
У Зеленського назвали умови для зустрічі з Путіним
- Зустріч Володимира Зеленського з російським диктатором стане можливою за певних умов. Зокрема, коли наша держава отримає чіткі гарантії. Про це заявив керівник Офісу Президента.
- "Президент сьогодні (14 лютого – 24 канал) чітко сказав, що буде готовий зустрітися з Путіним у той момент, коли Україна буде готова до таких перемовин", – підкреслив Андрій Єрмак.
- Посадовець пояснив, що "готовність" – це сильна позиція та гарантії безпеки для України. Керівник ОП підкреслив, що наразі цей момент ще не настав.
- "Готовність є абсолютно зрозумілою, коли Україна буде мати сильну позицію, узгоджену зі Сполученими Штатами та Європою. Коли буде розуміти, які гарантії безпеки ми будемо мати", – підсумував Єрмак.