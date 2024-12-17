"Дотисне" Путіна анекдотом: Зеленський різко відреагував на ідею "посередництва" Орбана
Володимир Зеленський заявив, що прагне прямих контактів із Дональдом Трампом щодо підтримки України. Президент пояснив, чому Орбан не підходить на роль миротворця.
Прем'єр Угорщини має хороші стосунки із Трампом і особливі – з Путіним. Саме тому, вочевидь, він хоче грати чільну роль у можливих перемовинах України і Росії про мир. Втім, президент Зеленський дав чітко зрозуміти, що не потребує таких посередників як Віктор Орбан. Відповідну заяву він зробив під час засідання Всеукраїнського Конгресу місцевих і регіональних влад, передає 24 Канал.
Дивіться також Єрмак відповів, коли почнуться переговори з Росією
"Нам не потрібні посередники як Угорщина"
Глава держави висловив сподівання, що матиме більш тісні контакти із Дональдом Трампом після його інавгурації. І тоді вже можна буде говорити про те, яке в нього справжнє ставлення до українського плану перемоги.
Наразі спільно працюють команди українського і американського лідерів. Втім, це ще період знайомства.
Я спілкуюсь з президентом Трампом, у нас було кілька зустрічей, розмов. Посередники у цьому мені не потрібні. Є різні політики, які піаряться на цьому,
– заявив Зеленський, маючи на увазі Орбана.
Президент підкреслив, що не потребує посередництва угорського прем'єра. Україні потрібен лише прямий сильний союз зі США.
Посилити нашу країну наразі може лише Вашингтон.
У Орбана є така армія? Ні. Яким чином він буде тиснути на Путіна? Анекдот, посмішка? Нехай собі залишить,
– підсумував глава держави.
До слова, Віктор Орбан нещодавно оскандалився заявою про "різдвяне перемир'я". Він зателефонував Путіну, а після того, як у Києві його розкритикували, сказав, що пропонував Зеленському припинення вогню на свята, але той, буцімто, відмовився.