Потенційний мирний договір України і Росії: NYT з'ясував, який він може мати вигляд

Дональд Трамп хоче покласти кінець війні в Україні якомога швидше. А у Путіна можуть бути власні інтереси для укладання угоди: порятунок російської економіки, якій загрожує інфляція, та надія на послаблення західних санкцій.

12 лютого Дональд Трамп провів із Путіним телефонну розмову. За словами очільника США, російський диктатор хоче завершення війни. Вже 18 лютого у Саудівській Аравії між делегаціями американців і окупантів розпочнуться переговори. The New York Times окреслив, яким може бути потенційний мирний договір між Росією та Україною, передає 24 Канал.

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Хто буде за столом переговорів

Джо Байден у свій час намагалася дипломатично ізолювати Росію і заявляв, що у будь-яких переговорах про долю України мають брати участь українці. Дональд Трамп відмовився від цього підходу, коли 12 лютого обговорював Україну під час тривалої розмови з Путіним, а потім сказав, що "проінформує" Володимира Зеленського про деталі цієї бесіди. Наразі ізольованою є Україна, яку також не запросили на переговори у Саудівській Аравії.

Європу США також не бачать за столом переговорів. Про це чітко сказав спецпредставник Трампа Кіт Келлог.

Ймовірними посередниками у перемовинах можуть виступити такі країни, як Саудівська Аравія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Туреччина. Ці країни вже виконували роль посередників між Україною та Росією в таких питаннях, як обмін полоненими та навігація в Чорному морі.

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Територіальні поступки

Україна заявила, що ніколи юридично не визнає жодних змін своїх кордонів. Росія претендує не лише на приблизно 20 відсотків території країни, яку вона вже контролює. Вона вимагає виведення українських військ з частини Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя.

Можливим компромісом може стати замороження бойових дій. Росія зберігає контроль над територією, яку вона вже захопила, але припиняє наступ. Україна та Захід формально не визнають анексію Росією українських територій. Угода може передбачати, що територіальні суперечки будуть вирішуватися мирним шляхом у якийсь момент у майбутньому — скажімо, через 10 чи 15 років, як пропонували українські перемовники щодо статусу Криму на мирних переговорах 2022 року.

До слова, Україна все ще утримує близько 518 квадратних кілометрів території в Курській області Росії. Москва відкинула ідею, що Україна могла б використовувати цю землю як розмінну монету в будь-яких майбутніх переговорах. Але якщо переговори почнуться до того, як Росії вдасться вигнати звідти українські війська, Україна все ще зможе знайти спосіб обміняти відступ від Курська на поступки від Кремля.

Що буде з НАТО і ЄС для України

Україна вважає членство в НАТО ключовим для запобігання повторної російської агресії. Росія вважає можливість приєднання України до альянсу екзистенціальною загрозою власній безпеці.

Адміністрація Трампа вже натякнула, що тут рішення буде на користь Москви.

Як компроміс можна було б дозволити Україні вступити до Європейського Союзу, але не в НАТО. До провалу мирних переговорів 2022 року російські переговорники погодилися з формулюванням у проєкті договору, згідно з яким угода буде "сумісною з можливим членством України в Європейському Союзі".

Якими будуть гарантії безпеки для України

Володимир Зеленський назвав, якою може бути альтернатива членству України в НАТО. Президент запропонував розгорнути 200 000 іноземних військ в Україні для забезпечення будь-якого порушення режиму припинення вогню.

Аналітики кажуть, що Захід не може надати Києву таку кількість військ.

Водночас Росія хоче отримати власні "гарантії безпеки", щоб гарантувати, що Україна не намагатиметься відновити свій військовий потенціал і відвоювати окуповані території. Кремль хоче обмежити чисельність української армії та заборонити іноземним військам в'їжджати в країну.

Питання гарантій безпеки чимало аналітиків вважають найскладнішим у будь-яких переговорів.

Команда експертів на чолі з Марком Веллером, професором міжнародного права з Кембриджа, який спеціалізується на мирних переговорах, розробила потенційну угоду, яка передбачає компроміс: розгортання невеликих міжнародних сил чисельністю 7500 осіб, укомплектованих країнами, прийнятними як для Росії, так і для України, для підтримки миру на лінії фронту.

Пропозиція Веллера передбачає негайні санкції проти будь-якої сторони, якщо вона відновить бойові дії. Це дозволить Україні проводити обмежені спільні навчання з іншими країнами та співпрацювати з ними у виробництві зброї та військовій підготовці. Постійної дислокацій іноземних військ в Україні не було, але вона могла б розмістити невелику кількість технічного персоналу. Крім того, Київ мав би погодитися на заборону ракет з дальністю понад 250 кілометрів.

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Механізм припинення вогню

Томас Гремінгер, колишній швейцарський дипломат, який брав участь у моніторингу припинення вогню на Сході України після 2015 року, відзначає три ключові проблеми.

Перша – узгодження "лінії зіткнення", що відокремлює російську територію від контрольованої Україною території. Далі повинна бути "зона розмежування" або буфер між протиборчими силами, щоб запобігти випадковій стрілянині чи непорозумінням, які переростуть у бій. По-третє, сказав він, потрібен якийсь спосіб притягнути обидві сторони до відповідальності за порушення режиму припинення вогню.

Формула угод "може бути дуже технічною" щодо таких питань, як зона розведення та дотримання режиму припинення вогню, сказав пан Гремінгер. Але, за його словами, це формулювання може мати "досить вирішальний вплив на те, чи буде припинення вогню дійсним".

НАТО в Східній Європі

Владімір Путін стверджує, що його війна ведеться не лише проти України, а й для того, щоб змусити Захід прийняти нову архітектуру безпеки в Європі.

За кілька тижнів до вторгнення він висунув ультиматум, вимагаючи від НАТО припинити розширення на схід і вийти з більшої частини Європи. А під час телефонної розмови з Трампом 12 лютого Путін попередив про "необхідність усунути першопричини конфлікту". Це означає, що Росія, ймовірно, висуне вимоги, які виходять далеко за межі долі самої України.

Союзники США, швидше за все, будуть стверджувати, що відступ НАТО в Європі збільшить ризик російського вторгнення для таких країн, як Польща та Балтія. Але Трамп міг би погодитися на таку угоду, враховуючи його скептицизм щодо розміщення американських військ за кордоном.

Все це призведе до неймовірно складних переговорів. Гремінгер бачить принаймні три переговорні напрямки: американсько-російський, російсько-український і російсько-європейський.

Трамп і Путін

Путін також має вимоги, які виходять за межі території та безпеки. Під час мирних переговорів 2022 року російські переговорники намагалися знищити українську ідентичність, вимагаючи від Києва зробити російську мову офіційною та заборонити називати місця на честь українських борців за незалежність. Ймовірно, ці проблеми постануть знову.

Путін також міг би спробувати використати врегулювання з Україною, щоб отримати інші вигоди від пана Трампа, як-от послаблення санкцій. Але, на думку деяких аналітиків, саме його очевидне бажання укласти грандіозну угоду з Вашингтоном могло стати його найбільшим стимулом для мирних домовленостей.

Путін хотів би мати довгострокові продуктивні стосунки з цією адміністрацією. Він повинен бути готовим піти на поступки,

– сказала Роуз Геттемюллер, колишній заступник державного секретаря США з досвідом переговорів з росіянами.