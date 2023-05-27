Путін – фанатик: якщо йому нічого не буде після цієї війни, він одразу готуватиме іншу
З початку повномасштабного вторгнення військово-політичне керівництво України заявляє, що переговори з Росією як терористом повинні вестися винятково на українських умовах, після звільнення всіх законно визнаних територій України і виплати репарацій. Однак якби країни, що воюють, зараз підписали мирний договір, то Владімір Путін знову почав би готувати війну.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, шеф-редактор The Insider Russia. Він припустив, який глобальний конфлікт може чекати на світ в майбутньому.
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"Путін спробує повторити одразу ж, щойно війна закінчиться. В той же момент, як він підпише мирний договір, де б не закінчилася війна, в цей момент він буде готувати наступну. Тому що він в цьому сенсі шалений фанатик", – прокоментував Олевський.
Головний фанатизм бункерного полягає не лише в тому, що він ненавидить Україну і хоче її зруйнувати, а й в тому, що він вважає, мовляв, може її перемогти.
Натомість еліти, які зараз страждають від війни, на цьому етапі вже хочуть її закінчення, але чи матимуть вони за мету повторення – невідомо.
На світ може чекати нова війна
Олевський вважає, що зараз світ загалом стоїть на порозі іншої великої війни, яка буде пов'язана з Азією, диктатурами як засобом керування людьми.
Зараз коаліції диктатур (Китай, Росія та деякі країни центральної Азії) проти недиктатури – це дуже потужні сили.
Журналіст згадав статтю в якій мовиться про те, що Японія нині вибудовує міцну коаліцію з країнами Європи, адже вважає, що скоро їй доведеться воювати.
Світ готується до чогось більшого, а зараз це перерахунок на своїх та чужих,
– резюмував Олевський.
Олевський припустив, чим може обернутися мирний договір з Росією: дивитися відео
Деякі країни активізують питання переговорів між Росією та Україною
- Останнім часом з'явилися 2 активні кандидати в "переговорники" щодо закінчення війни в Україні. Мовиться про президента Китаю Сі Цзіньпіна та турецького президента Реджепа Ердогана. Туди ж долучився і Папа Римський, який займає дуже посередню позицію, до того ж не долучається до гуманітарних місій в Україні.
- Фахівці з американського Інституту вивчення війни дійшли висновку, що Кремль може знову тиснути на Захід, аби змусити Україну піти на поступки та вести переговори на вигідних агресорові умовах.
- Після візиту лідерів 6 африканських держав Україні був представлений їхній "мирний план". Деталі поки невідомі. Повідомляється, що лідери також обговорювали, наскільки війна в Україні вплинула на продовольчу безпеку в країнах Африки.