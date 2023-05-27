Путін – фанатик: якщо йому нічого не буде після цієї війни, він одразу готуватиме іншу

З початку повномасштабного вторгнення військово-політичне керівництво України заявляє, що переговори з Росією як терористом повинні вестися винятково на українських умовах, після звільнення всіх законно визнаних територій України і виплати репарацій. Однак якби країни, що воюють, зараз підписали мирний договір, то Владімір Путін знову почав би готувати війну.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, шеф-редактор The Insider Russia. Він припустив, який глобальний конфлікт може чекати на світ в майбутньому.

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"Путін спробує повторити одразу ж, щойно війна закінчиться. В той же момент, як він підпише мирний договір, де б не закінчилася війна, в цей момент він буде готувати наступну. Тому що він в цьому сенсі шалений фанатик", – прокоментував Олевський.

Головний фанатизм бункерного полягає не лише в тому, що він ненавидить Україну і хоче її зруйнувати, а й в тому, що він вважає, мовляв, може її перемогти.

Натомість еліти, які зараз страждають від війни, на цьому етапі вже хочуть її закінчення, але чи матимуть вони за мету повторення – невідомо.

На світ може чекати нова війна

Олевський вважає, що зараз світ загалом стоїть на порозі іншої великої війни, яка буде пов'язана з Азією, диктатурами як засобом керування людьми.

Зараз коаліції диктатур (Китай, Росія та деякі країни центральної Азії) проти недиктатури – це дуже потужні сили.

Журналіст згадав статтю в якій мовиться про те, що Японія нині вибудовує міцну коаліцію з країнами Європи, адже вважає, що скоро їй доведеться воювати.

Світ готується до чогось більшого, а зараз це перерахунок на своїх та чужих,

– резюмував Олевський.

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