Проукраїнська позиція Китаю: які пункти з "мирного плану" на це вказують

Пекін опублікував "мирний план" щодо завершення війни Росії проти України. Загалом документ є прокитайським, але певні пункти збігаються з "формулою миру" Володимира Зеленського і є проукраїнськими.

Документ, який оприлюднив Пекін, складається з 12 пунктів. Про це 24 Каналу розповіла голова правління Української асоціації китаєзнавців Віта Голод.

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За її словами, цей "мирний план" можна розділити на 3 частини:

проукраїнську;

економічну;

прокитайську – 3 пункти які не стосуються України, але необхідні Пекіну, тому він вирішив їх додати.

Ядерна безпека

Якщо уважно подивитися на цей план, то там є 6 позицій, які варто виділити. Вони дещо збігаються з "формулою миру" президента України Зеленського. Насамперед це стратегічне зниження ризиків.

У цьому документі Китай офіційно зафіксував, що застерігає від використання ядерної зброї та початку ядерної війни. Китай підтримує безпеку атомних електростанцій, тобто виступає проти озброєних нападів на мирні ядерні об'єкти та наполягає на їхньому контролі з боку МАГАТЕ,

– пояснила Голод.

Припинення вогню

Ще один важливий пункт – припинення вогню. Однак тут є певне розходження. Так, Пекін застерігає сторони від ескалації, закликає зупинити війну та підтримує територіальну цілісність України. Водночас не закликає Росію вивести війська з території нашої держави.

Утім, з цим пунктом можна працювати. Цим займатиметься українська дипломатія.

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Територіальна цілісність та суверенітет України

"Що важливо, Китай підтримує територіальну цілісність та суверенітет України й цим фактично підтримує міжнародне право, а також статути й цілі ООН. Цим Китай підтверджує територіальну цілісність України в кордонах 1991 року. Це також збігається з "формулою миру" Зеленського", – повідомила Голод.

Інші пункти, які вказують на проукраїнську позицію Китаю

Окрім того, Пекін закликає до захисту цивільних осіб і військовополонених. Також знову є заклик до мирних переговорів України з Росією, який Китай транслював упродовж минулого року. Там назвали це єдиним способом "врегулювання кризи", тобто завершення війни Росії проти нашої держави.

Пекін вбачає для себе виняткову роль миротворця та медіатора, який має однакові відносини з обома країнами. Це продовження традиційної зручної для Китаю позиції.

Фактично ці пункти є проукраїнськими й це основа, з якою надалі мають працювати наші дипломати та політики,

– зауважила Голод.

За її словами, президент Зеленський вбачає велику роль Китаю у завершенні війни та продовжує звертатися до лідера КНР Сі Цзиньпіна. Відомо, що перша леді Олена Зеленська під час економічного форуму в Давосі передала листа від президента України очільнику Китаю.

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