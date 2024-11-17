Буде тиснути на Путіна: за якого сценарію Трамп підтримає Україну у війні

Новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово казав, що хоче завершити війну в Україні. Це буде складно зробити, враховуючи забаганки диктатора Владіміра Путіна. Але на нього є чим натиснути.

Про це 24 Каналу розповів полковник військової розвідки Великої Британії у відставці Філіп Інгрем, зауваживши, що спершу основною ціллю Путіна була капітуляція України та встановлення там маріонеткового уряду. Зараз він хоче втримати окуповані землі за собою. І навіть зазіхає на інші українські території.

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Чи може Трамп підтримати Україну у війні

Як наголосив Інгрем, як все буде рухатися далі – буде видно у перші тижні після інавгурації президента Трампа. Наразі видається, що Путін не захоче відходити від власних нахабних забаганок. І тут вже є питання, як на це все буде реагувати Трамп.

Гадаю, що середовище Путіна говорить йому лише те, що він хоче чути. Диктатор думає, що контролює ситуацію, тому буде впиратися. Це може змусити Трампа переглянути свої дії та надати Україні реальну військову допомогу,

– сказав Інгрем.

В перші тижні після інавгурації Трампа варто буде уважно стежити за публічними заявами політиків, які лунають щодо війни в Україні. Саме там можна буде побачити натяки, чи готовий Путін піти на поступки і до чого схиляється Трамп.

Додамо, і Трамп, і його оточення неодноразово робили неоднозначні заяви щодо війни в Україні. ЗМІ повідомляли, що наразі немає затвердженого "мирного плану" від новообраного президента США. Радники пропонують певні ідеї, але усе буде вирішувати сам Трамп.