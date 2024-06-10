Радить Байдену не те: чи вигідна Україні кандидатура Мішель Обами на посаду президентки США

Президент США Джо Байден може зняти свою кандидатуру з виборів й поступитися місцем дружині ексглави Білого дому Мішель Обамі. Її вже внесли до списку потенційних кандидатів, щодо яких проводять опитування громадської думки.

Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський сказав 24 Каналу, які наслідки для Демократичної партії може мати такий крок. Зазначимо, що своє рішення чинний президент Байден може оголосити в серпні 2024 року на партійному з'їзді в Чикаго.

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Обама ізолює партію

Піонтковський вважає, що з погляду демократів – це не рятівний, а найдурніший вибір. Адже Мішель Обама навіть більш ліва, ніж її чоловік, й вона належить до так званих прогресистів – людей, які в адміністрації Байдена здійснюють стримуючий вплив, зокрема й щодо підтримки України.

Україну підтримують США, а божевільні прогресисти розглядають участь Вашингтону в озброєних конфліктах як імперіалістичну дію. Номінація Мішель Обами тільки ізолює партію,

– переконаний російський публіцист зі США.

За його словами, у демократів є інший більш розумний варіант – губернатор штату Каліфорнія Ґевін Ньюсом.

Є конспірологічна теорія, я її до кінця не розділяю, але зобов'язаний викласти. Багато експертів вважають, що ці божевільні ліві, які хочуть нав'язати Мішель Обаму, свідомо раніше штовхнули Байдена на дебати,

– розповів Піонтковський.

Трамп невеликий оратор та мислитель, але всі бачать, у якому складному стані Байден. Як зауважив російський публіцист зі США, чинний президент США на пресконференціях відповідає на підготовленні питання з листка, то як він буде півтори години бесідувати з агресивним опонентом. Подейкують, що так ліві хочуть продемонструвати Демократичній партії, що "дєдушка" уже поганий і його треба міняти.

Втім, також невідомо як у Трампа розвиватимуться події з його вироками. Якщо експрезидент США сяде у в'язницю, то це буде навіть хорошою картинкою для нього. Вони навіть з більшим ентузіазмом за нього голосуватимуть.

Однак, щоб перемогти на виборах у США треба завоювати голоси так званих "незалежних". Приблизно 40% американського суспільства умовно голосує за республіканців, 40% – за демократів й 20% не прив'язані до жодної з партій і голосують залежно від того, настільки їм сподобається той чи інший кандидат.

Що відомо про вибори у США