Міст між Україною і Румунією є стратегічно важливим через блокування портів, – Велика Британія

Міст, який з’єднує Україну з Румунією та з українськими портами на Дунаї, є стратегічно важливим для українського експорту через блокаду чорноморських портів Росією.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії. Там наголосили, що блокування чорноморських портів є критичним для українського експерту.

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Стратегічно важливий міст з'єднує Україну з Румунією та з українськими портами на Дунаї, які стали критичними для українського експорту після блокади українських чорноморських портів Росією,

– йдеться у повідомленні.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії відреагувало на заяви заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Руденка, який казав, що країна-агресорка готова дати гуманітарний коридор у Чорному морі для експорту українського зерна за умови послаблення санкцій і розміновування території навколо Одеси.

Зокрема, британці заявили, що Росія навмисно поширює брехливі наративи про блокаду Чорного моря, аби маніпулювати аудиторією та перекласти свою відповідальність за продовольчу кризу на Захід.

Такий підхід до справи британська розвідка називає "стратегією комунікації Росії".

Головне про блокаду чорноморських портів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чорне і Азовське моря заблоковані військовими кораблями країни-агресорки. Вони блокують українські порти.

Також російські війська крадуть українське зерно. Відомо, що російські загарбники вивезли уже щонайменше 100 тисяч тонн зерна із Луганщини до тимчасово окупованого Криму.

У світі намагаються вирішити проблему з блокуванням портів, щоб зупинити продовольчу кризу, яка виникла у світі через війну.

Спроби розблокувати порти

У ЄС пообіцяли створити "коридори солідарності". Україна також активно співпрацює із Польщею.

Американське видання Reuters повідомило з посиланням на свої джерела, що Туреччина уже веде переговори з Україною та Росією. Їхня тема – відкриття коридорів для експорту українського зерна через протоку Босфор.

Україна пропонує дипломатичний шлях для вирішення блокади українських портів. Однак розглядає і військовий шлях. Тому уряд продовжує звертатись до партнерів із відповідними запитами щодо зброї.

Дивіться відео про те, як росіяни вивозять зерно та метал з окупованого Маріуполя: