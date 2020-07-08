"Слуга народу" фактично провалить ці вибори, – Севгіль Мусаєва
Результати місцевих виборів можуть бути не такими, як думає більшість українців. Зокрема, партія "Слуга народу", яка мала високий рейтинг довіри, може взагалі "провалити" ці вибори.
Таку думку висловила в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва. Вона зазначила, що вибори можуть поділити Україну на 3 частини.
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"Я думаю, що найбільша загроза, яка є зараз перед Офісом Президента – місцеві вибори, адже країна після них може бути поділена на 3 частини", – заявила Севгіль Мусаєва.
Вона пояснила, що Україна умовно може поділитись на такі частини:
- Південь та схід. Мешканці там голосуватимуть за "Опозиційну платформу – "За Життя" та "Партію Шарія";
- Центральна Україна. Там підтримають, найімовірніше, "Батьківщину";
- Захід, де переважатиме "Європейська солідарність".
Я бачу, що "Слуга народу", фактично, провалить ці вибори, якщо нічого не зміниться,
– підсумувала редакторка УП.
Водночас допомогти на місцевих виборах Петрові Порошенку, а саме його партії "Європейська Солідарність", можуть усі нинішні процеси та скандальне розслідування кримінальної справи, у якій він фігурує.
За словами Мусаєвої, у партії "Голос" також зменшились шанси на гарний результат після того, як Святослав Вакарчук склав депутатський мандат. "Є багато запитань, чи зможе взагалі "Голос" щось "взяти" у західних областях, які є для нього базовими", – сказала Мусаєва.
Що відомо про місцеві вибори 2020?В Україні 25 жовтня відбудуться місцеві вибори, на яких обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України. Також оберуть членів обласних рад. Відомо, що участь у виборах зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.
Місцеві вибори пройдуть за новим принципом, адже українці голосуватимуть за кандидата за відкритим списком. Нардепи від "Слуги народу" вже продемонстрували зразок нового бюлетеня.