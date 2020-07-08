Результати місцевих виборів можуть бути не такими, як думає більшість українців. Зокрема, партія "Слуга народу", яка мала високий рейтинг довіри, може взагалі "провалити" ці вибори.

Таку думку висловила в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва. Вона зазначила, що вибори можуть поділити Україну на 3 частини.

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"Я думаю, що найбільша загроза, яка є зараз перед Офісом Президента – місцеві вибори, адже країна після них може бути поділена на 3 частини", – заявила Севгіль Мусаєва.

Вона пояснила, що Україна умовно може поділитись на такі частини:

Південь та схід. Мешканці там голосуватимуть за "Опозиційну платформу – "За Життя" та "Партію Шарія"; Центральна Україна. Там підтримають, найімовірніше, "Батьківщину"; Захід, де переважатиме "Європейська солідарність".

Я бачу, що "Слуга народу", фактично, провалить ці вибори, якщо нічого не зміниться,

– підсумувала редакторка УП.

Водночас допомогти на місцевих виборах Петрові Порошенку, а саме його партії "Європейська Солідарність", можуть усі нинішні процеси та скандальне розслідування кримінальної справи, у якій він фігурує.

За словами Мусаєвої, у партії "Голос" також зменшились шанси на гарний результат після того, як Святослав Вакарчук склав депутатський мандат. "Є багато запитань, чи зможе взагалі "Голос" щось "взяти" у західних областях, які є для нього базовими", – сказала Мусаєва.