З’явився цілий клас політичних мародерів, – експерт про кампанію на фоні коронавірусу

Темпи поширення пандемії коронавірусу в Україні можуть вплинути на місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня. За яких умов вибори можуть перенести, як зміниться хід кампанії через епідемію, – в матеріалі сайту 24 каналу.

Що може стати підставою для перенесення місцевих виборів

За словами юриста Андрія Вігірінського, перенести місцеві вибори можна за двох умов:

зміни Конституції;

введення надзвичайного стану в зв’язку з пандемією коронавірусу.

Підставою для перенесення місцевих виборів може стати введення надзвичайного стану по всій Україні. Це можливо за умови другої хвилі пандемії коронавірусу, яка прогнозується на осінь. Але друга хвиля повинна бути більш масовою за першу, щоб обмежувати конституційні права громадян,

– наголошує Андрій Вігірінський.

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У разі введення надзвичайного стану вибори можуть перенести/ Інфографіка 24 каналу

Глава Комітету виборців України Олексій Кошель зауважує: в умовах жорсткого карантину в деяких країнах продовжуються виборчі кампанії. У США проходить праймеріз у зв’язку з виборами президента. У Польщі, де темпи пандемії приблизно такі самі, як в Україні, йде підготовка до президентських виборів. А польські політики розглядають механізми голосування, якщо карантин продовжать. Зокрема, розроблений законопроєкт, яким передбачена нова модель голосування для всіх виборців – звичайною поштою.

Правових підстав для перенесення місцевих виборів немає. Навіть у законі про надзвичайний стан зазначається, що вибори можуть бути перенесені. Тобто прямо вибори під час надзвичайного стану не забороняються,

– підкреслює Олексій Кошель.

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Як пандемія коронавірусу вплине на місцеву кампанію

Олексій Кошель підкреслює: місцева кампанія матиме коронавірусний відтінок. Міські голови говоритимуть не про плани і перспективи, а як вони долали пандемію. Буде багато спекуляцій не цій темі. Зараз уже багато партій, політиків і мерів включилися у вибори.

Тема боротьби з пандемією, її ефективності, допомоги громадянам перетворюється на форму виборчої кампанії. З’явився цілий клас політичних мародерів, які імітують боротьбу з коронавірусом,

– зазначає Кошель.

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Як розповідає експерт, кілька парламентських партій та деякі політики справді проводять масштабну роботу по боротьбі з пандемією. Але деякі на піар витрачають більше грошей, ніж на допомогу українцям.

Зокрема, партія Шарія поширює інформаційні листівки про пандемію, використовуючи партійну символіку, агітаційні намети. У Чернівецькій області політик розгорнув кілька піархвиль навколо купівлі апарату для штучної вентиляції легень: коли куплять, коли доставлять, коли підключать. Бізнесмен Столар у Києві передав багато допомоги лікарням, але все це активно висвітлюється кількома центральними телеканалами.



Віталій Кличко уже заробив собі рейтинг на боротьбі з коронавірусом / Фото Facebook

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Крім того, мер Києва Кличко розмістив борди зі своїм зображенням із закликом залишатися вдома. Це можна розглядати як частину політичної кампанії. Мер Харкова Кернес спекулює на темі коронавірусу, активізує виборців, які критично налаштовані до влади. Зокрема, калькує російські пропагандистські заходи – планував проведення 9 травня ходи так званого "бєссмертного полка". Хтось із мерів залякує жителів або гостро критикує центральну владу.

"Одні політики справді проводять реальну роботу. Але багато хто вже гріє руки на коронавірусі. Політичної і виборчої складової в їх діяльності більше, ніж протиепідемічних заходів", – переконаний Кошель.

Як проходитиме агітація і що треба змінити в законодавстві

Експерти вважають, що осіння кампанія принципово не зміниться. За словами Вігірінського, основна агітація розпочнеться влітку. Буде спекотно, і, швидше за все, пом’якшать карантинні заходи.

Головна агітація на місцевих виборах проходитиме по телебаченню. Для молоді – в соцмережах. Влітку проходить багато фестивалів і різних заходів, концертних турів – якщо не буде карантину. І вони будуть масовими, оскільки зовнішнього туризму не буде. Розповсюджуватимуться друковані агітаційні матеріали. На них буде попит серед старшого покоління,

– зазначає Вігірінський.

Олексій Кошель відзначає: вочевидь, відійде на другий план така форма агітації, як зустріч із виборцями. Хоча це сама ефективна форма, але політики мислять категоріями власного комфорту. Набагато простіше розмістити ролики в соцмережах, аніж працювати безпосередньо з виборцями.



Місцеві вибори можуть пройти і під час карантину / Інфографіка 24 каналу

При цьому, як зауважує глава КВУ, експеримент щодо голосування поштою може бути вдалим, у тому числі, для України. Для тих наших громадян, що проживають за кордоном. Варто переглянути виборче законодавство. Адже припущення головного санлікаря Віктора Ляшка про другу хвилю пандемії восени може справдитися.

По-перше, переглянути положення про матеріально-технічне оснащення дільниць, які не змінювалися протягом останніх тридцяти років. Величезні виборчі кабінки зі шторками потрібно модернізувати з урахуванням можливих карантинних заходів.

По-друге, ввести механізм голосування звичайною поштою. Не лише в умовах епідемії і для виборців старшого віку. Насамперед для українців, що проживають за кордоном - понад два з половиною мільйони виборців на останніх виборах не змогли проголосувати,

– підкреслює Кошель.

Зокрема, зазначає політолог, у нашому законодавстві не передбачені спрощені механізми для голосування. А для багатьох надто дорого, а часто і далеко їхати з маленьких міст до українського консульства. На останніх виборах в Австралії виборець купив квиток на літак, щоб долетіти до Мельбурну проголосувати. Бо відстань до дільниці – півтори тисячі кілометрів.

Олексій Кошель підкреслює: перша хвиля пайків – гречки з політичною символікою вже роздана виборцям. Деякі це робили без гучного політичного піару. А інші розмістили фото в соцмережах, як вони роздавали допомогу. Що дуже підло.