Корупція Орбана – мільярди євро: чи здатні мітинги в Угорщині змінити владу в країні
В Угорщині спалахнули протести через звинувачення в корупції Віктора Орбана. Петер Мадяр колись був частиною правлячої партії Орбана "Фідес", а зараз виступає за відставку прем’єр-міністра. Є думки, що він планує створити власну партію.
Прокоментував це 24 Каналу Тібор Томпа – голова угорської громади Києва та Київської області, зазначивши, що Петер Мадяр колишній член партії "Фідес", який висловив протест політичній діяльності прем’єр-міністра Угорщини та подав у відставку після цього. На його думку, Орбана турбує, що Петер Мадяр має велику підтримку серед населення.
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Чому почались протести в Угорщині
Тібор Томпа пояснює, що протести в Угорщині не безпідставні. За роки правління Орбана населення не відчуло значних покращень.
Корупція під час Орбана – це перманентний стан угорського суспільства та уряду. Мовиться про мільярди євро,
– зауважив Тібор Томпа.
Петер Мадяр заявляє про наміри створення власної партії. Також Томпа розповів, що Мадяр закликає провінцію також приєднатись до протестів в Угорщині.
6 квітня він (Петер Мадяр – 24 Канал) анонсував величезний мітинг не тільки в Будапешті, але й по всій Угорщині,
– зазначив голова угорської громади Києва.
Що лякає Орбана
Згідно з опитуваннями угорців, Петер Мадяр отримує 15% підтримки. Орбана бентежить те, що це зменшує число лояльних до правлячої угорської партії.
Я думаю, що цей розкол всередині партії давно назрів. Думаю, що найближчим часом ми побачимо формування нової правоцентристської партії, яка зможе конкурувати з "Фідесом",
– підсумував Тібор Томпа.
Угорщина веде подвійну гру
- Угорщина може підтримати введення санкцій проти російських агротоварів, якщо це не суперечить національним інтересам країни. Оскільки Єврокомісія ще не запропонувала відповідні умови – уряд Угорщини ще не сформував свою позицію. В ЄС вважають, що Угорщина не підтримує санкції проти Росії.
- Будапешт не підтримує ідею використання доходів, отриманих від заморожених активів Росії, для військової допомоги Україні. Однак Угорщина не має нічого проти, якщо ці кошти будуть використані на інші цілі, не пов'язані з військовими потребами нашої країни. Зокрема, одним з можливих варіантів, який підтримує Будапешт, є направлення цих активів на відновлення післявоєнної інфраструктури в Україні.
- Після оголошення так званих офіційних "результатів виборів" у Росії Орбан відправив листа, де вітав Путіна з "переобранням" на посаду президента Росії. У своєму листі Віктор Орбан пояснив, що він радий, що співпраця між Угорщиною та Росією ґрунтується на взаємній повазі.