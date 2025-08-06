У вихідні, 2 – 3 серпня, у Парижі, Мілані, Варшаві, Мадриді, Роттердамі та в інших європейських містах відбулися акції на підтримку України. На вулиці вийшли сотні українців.

Зокрема, вони закликали до посилення міжнародної допомоги для захисту тилових міст від російських повітряних атак. Деталі повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про акції в Європі?

Учасники акції привернули увагу до російського терору проти мирного населення та загибелі цивільних під час ракетних атак, а також закликали західні уряди пришвидшити передачу Україні сучасних систем ППО.

Мітингарі тримали в руках плакати з гаслами: "Росія – держава-терорист", "ППО – це захист цивільних", "Російські ракети вбивають дітей" тощо.

Українці провели акції в Європі 2 – 3 серпня: дивіться фото

Окрім того, представники української громади засудили спроби російської пропаганди дискредитувати Україну на міжнародній арені.

За словами організаторів, протягом наступних тижнів планують мітинги також в інших країнах Європи, зокрема у Великій Британії.

Нагадаємо, напередодні в Італії скасували концерт путінського пропагандиста і диригента Валерія Гергієва на фестивалі Un’Estate da RE 27 липня. До цього закликали Світовий Конгрес Українців і представники громад в Італії – відповідне звернення до міністра культури країни підписали близько 40 об'єднань українців Італії, Польщі, Канади, включно з громадською ініціативою "Голка" в Римі.