З вигуками "Ганьба" та "Слава СБУ": як натовп проводжав митрополита Павла з Лаври

Митрополит Павло покинув територію Києво-Печерської лаври. В УПЦ МП повідомляли, що на 12 годину 1 квітня Павла викликали на допит.

Сам він на питання журналістів, куди саме їде, не відповів. Тільки ухилився та сказав, мовляв, "до вас додому на чай, не хочете". Суспільне опублікувало відео, як Павло виходив з Лаври, пише 24 Канал.

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На питання журналістки, що відбувалося сьогодні в нього вдома, Павло Лебідь не відповів. Сказав, щоб питали про це у Службі безпеки України.

При виході з Києво-Печерської лаври люди вигукували:

"ганьба";

"дякуємо СБУ".

Видання також повідомило, що слідчі СБУ також пішли з Лаври.

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УПЦ МП відмовляється покинути Лавру

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про оренду з Українською православною церквою Московського Патріархату.

Договір закінчився 29 березня. Після цього УПЦ МП мала покинути Лавру, проте монахи та попи відмовляються. Прихильники УПЦ МП заявили, що вимагатимуть так званого "рішення суду". Проте 29 березня суд відмовив у забезпеченні позову.

Також вони не пускали на територію комісію Мінкульту, яка має отримати доступ до майна Лаври. Через перешкоджання комісія написала заяву в поліцію.

Варто додати, що, починаючи з 29 березня на території Києво-Печерської лаври відбуваються сутички. Проте секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна фізично не буде виганяти УПЦ МП з Києво-Печерської лаври, бо це не українська тактика. Натомість посадовець запевнив, що рішення уряду виконають спокійно і державний заповідник буде повністю в руках України.

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