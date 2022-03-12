Міцний народ сталевої країни: як у Кремлі військові пояснюють командуванню провал в Україні

Президент України Володимир Зеленський розповів, як військові відповідають командуванню в Кремлі на питання, що заважало захопити їм Україну за 4 доби. За його словами, вони виголошують: "Міцний народ сталевої країни".

Про це український президент повідомив під час вечірнього звернення проти ночі 12 березня. Він додав, що вищезазначена інформація – не перевірена, але це факт безперечний, повідомляє 24 канал.

Читайте більше 16 днів війни: Зеленський звернувся до українців проти ночі 12 березня

Окупанти нічого так і не зрозуміли

Зеленський підкреслив: якщо заблукалі окупанти виправдовують свої невдачі чимось іншим – це означає, що за 16 днів війни, вони так нічого і не зрозуміли.

Що ж, ми не засмучуємося. Ми – готові пояснювати. Просвітлювати окупантів до повного розуміння ними, хто вони є й куди саме повинні тримати шлях. З України,

– наголосив президент.

Дивіться повне відео нічного звернення Зеленського за 11 – 12 березня

Це цікаво – російські льотчики дали пресконференціяю в Україні: дивіться відео 24 каналу