Міцний народ сталевої країни: як у Кремлі військові пояснюють командуванню провал в Україні

12 березня 2022 , 00:54
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Президент України Володимир Зеленський розповів, як військові відповідають командуванню в Кремлі на питання, що заважало захопити їм Україну за 4 доби. За його словами, вони виголошують: "Міцний народ сталевої країни".

Про це український президент повідомив під час вечірнього звернення проти ночі 12 березня. Він додав, що вищезазначена інформація – не перевірена, але це факт безперечний, повідомляє 24 канал.

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Окупанти нічого так і не зрозуміли

Зеленський підкреслив: якщо заблукалі окупанти виправдовують свої невдачі чимось іншим – це означає, що за 16 днів війни, вони так нічого і не зрозуміли.

Що ж, ми не засмучуємося. Ми – готові пояснювати. Просвітлювати окупантів до повного розуміння ними, хто вони є й куди саме повинні тримати шлях. З України, 
– наголосив президент. 

Дивіться повне відео нічного звернення Зеленського за 11 – 12 березня

Зауважимо! Українці вже 3 тижні дають гідну відсіч окупантам. За даними Міноборони, українським воїнам вже вдалося знищити понад 12 тисяч орків. Також було знищено понад 300 танків, більш ніж 1 тисячу броньованих машин, 29 засобів ППО і 49 літаків. Більше про усі події війни Росії проти України – читайте за посиланням.

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Автор: Андрій Шляхтін