Між 9 і 12 поверхами – завали: Зеленський показав багатоповерхівку у Харкові, куди влучила Росія

Російська армія 15 вересня знову атакувала Харків та влучила у багатоповерхівку в місті. Кадри з місця подій показав Володимир Зеленський.

Наразі на місці влучання у Харкові триває рятувальна операція. Сам будинок окупанти обстріляли авіабомбами.

До теми У Харкові серія вибухів: окупанти знову завдають ударів КАБами

Що сказав Зеленський про удар по багатоповерхівці у Харкові

Президент України наголосив, що внаслідок російського удару пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку.

Між 9-м та 12-м поверхами – пожежа й завали. На цей час відомо про майже 30 поранених, серед них діти. До порятунку людей залучені всі служби. Дякую кожному, хто допомагає,

– написав Зеленський.



Багатоповерхівка, яка постраждала після російського удару 15 вересня / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Український лідер підкреслив, що світ має допомогти захисту від російської військової авіації, від десятків керованих авіабомб, які щодня забирають життя українців.

"Цей терор може бути зупинений. Але щоб зупинити його, потрібно зупинити страх перед сильними рішеннями, які об'єктивно потрібні", – зауважив глава держави.



Пожежа і вибиті шибки у багатоповерхівці в Харкові / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Він також сказав, що цю війну може завершити справедливо тільки рішучість. Адже саме вона найбільш ефективно убезпечує від терору.

До слова, внаслідок ворожої атаки по Харкову 15 вересня також постраждали люди. Станом на 16:17 відомо про щонайменше 33 поранених мирних мешканців багатоповерхівки. На місці продовжують працювати всі необхідні екстрені служби та рятувати людей.