Між президентами України та Польщі створять спецканал зв'язку
Джерело:RMF24
Президент Володимир Зеленський 20 січня зустрівся з главою Польщі Анджеєм Дудою. У канцелярії президента Польщі повідомили, що сторони домовились про створення окремого спеціального каналу зв'язку між Дудою та Зеленським.
Про це розповів державний секретар в канцелярії президента Польщі Якуб Кумох. Дуда та Зеленський під час перемовин обговорювали питання регіональної безпеки.
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Україна може розраховувати на підтримку Польщі
Кумох наголосив, що у випадку загрози Україна може розраховувати на допомогу Польщі. Зеленський розповів Дуді, що відбувається зараз в Україні та біля українських кордонів.
Представники Києва та Варшави домовились про створення спеціального каналу зв'язку – його зможуть використовувати президенти за необхідності.Важливо! У Варшаві повідомили, що Росія має усвідомлювати ту високу ціну, яку доведеться заплатити у разі агресії проти України.
Передусім мовиться про введення санкцій
По-перше, це буде ціна у вигляді санкцій, по-друге, це буде ціна у вигляді заподіяння жертв. Не обов'язково російська громадська думка, яка проти війни буде готова піти такі жертви,
– сказав Кумох.
Зеленський та Дуда погодили позицію щодо "Північного потоку-2". Це – проєкт, який загрожує енергетичній безпеці Європи, жодного серйозного захисника російського газопроводу на польській території немає.
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Що відомо про зустріч Дуди та Зеленського:
- Зустріч відбулась віч-на-віч у резиденції "Вісла".
- Спілкування глав держав тривало 20 січня і мало продовжитись 21 січня.
- Головна тема – загрози з боку Росії.
- Сам Дуда був з офіційним візитом у Києві 20 грудня 2021 року. Тоді відбувались перемовини глав країн "Люблінського трикутника".
Дивіться відео зустрічі президентів Зеленського та Дуди: