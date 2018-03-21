Між НАБУ і САП є непорозуміння, але війною це назвати не можна, – Новіков

Чи намагається хтось посварити Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) – в інтерв'ю 24 Каналу розповів журналіст видання "Слово і діло" Олег Новіков.

– Прослуховування Назара Холодницького стало для мене несподіванкою. Я знав, що між НАБУ та САП час від часу трапляються непорозуміння, а можливо і недовіра. Проте на камеру вони показують, що між ними жодного конфлікту немає.

– Я вважаю, що між антикорупційними органами України є конфлікт, бо дивлячись на заяви, затримання, які відбуваються, висунення підозр – це саме так виглядає. Але назвати це війною я не можу.

– Щодо того, що Холодницький може подати у відставку, це знову ж таки можуть бути чутки. По-перше, є перелік пунктів, за якими він може подати у відставку. Звісно, він може сказати, що піде за станом здоров'я, бо ми знаємо, що він нещодавно був у лікарні. Щось там з серцем у нього. Проте коментувати чутки – це неправильно. Бо правоохоронні органи у нас ще не дали якогось офіційного коментаря щодо цього.

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