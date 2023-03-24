Багато не поїздиш: Путіна можуть арештувати у Вірменії

Ще одна країна зобов'язалася арештувати Владіміра Путіна, виконуючи рішення Міжнародного кримінального суду. Мовиться про Вірменію, яка визнала відповідними конституції зобов'язання, закріплені Римським статутом.

Як пише місцеве видання, таке рішення ухвалили 24 березня. Згідно з ухвалою суду, зобов'язання, закріплені в Римському статуті, не суперечать конституції Вірменії. Рішення є остаточним і набирає чинності з моменту опублікування.

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Відомо, що Вірменія 20 березня розпочала процес ратифікації Римського статуту, на основі якого працює Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який і видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна.

Що відомо про рішення суду в Гаазі

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженого президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Раніше очільник Офісу генпрокурора України Андрій Костін заявив, що російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконної депортації та переміщення українських дітей. Тепер Путіна мають заарештувати за межами Росії та передати до міжнародного суду.

Тепер Путіна мають заарештувати за межами Росії та передати до міжнародного суду. У міністерстві зовнішніх справ Росії відреагували на видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна. Для країни-агресора такі документи не мають жодного значення.

МКС працює на основі Римського статуту, який підписали 123 країни світу. Після видачі ордера на арешт у будь-якій із цих країн російського президента можуть затримати, щоб доставити до Гааги.

Додамо, що Південно-Африканська Республіка може бути першою, хто заарештує Путіна під час його запланованого візиту в серпні. ПАР ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду і зобов'язана видати ордер на арешт.