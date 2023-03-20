Млинці з перепілками та оленина: чим пригощав Путін Сі Цзіньпіна

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви, де зустрівся з Владіміром Путіним. Зустріч складалась з трьох частин – публічної, переговорів та обіду у неформальній обставі.

У мережі показали, що ж було на обід у Путіна та Сі Цзіньпіна. Про це пише 24 Канал.

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Чим пригощали Сі Цзіньпіна у Кремлі

Серед страв – закуска з далекосхідних продуктів, млинці з перепілкою та грибами, юшка зі стерляді, печорська нельма з овочами та оленина з вишневим соусом.

З напоїв був гранатовий шербет – це популярний на Близькому Сході та у Південній Азії солодкий прохолодний напій.



Чим догоджали Сі Цзіньпіну у Москві / Скриншот

А на десерт в меню значиться – "Павлова". Можна припустити, що це торт, назва якого пов'язана з іменем російської прими Анни Павлової.

Та зазначимо, що рецепт десерту не російський: Нова Зеландія та Австралія досі сперечаються, кондитеру якої з цих двох країн він належить.

Сі Цзіньпін прибув до Москви: головне

До Росії 20 березня приїхав китайський лідер Сі Цзіньпін. Це його перший візит до країни-агресорки за 4 роки. Попри це, російський диктатор Володимир Путін навіть не зустрів політика.

Зауважимо, що голова КНР стане першим світовим лідером, який зустрінеться з Путіним після того, як Гаазький трибунал видав ордер на його арешт.

Під час розмови Владімір Путін заявив, що Китай буцімто зробив потужний крок у своєму розвитку, а китайська система розвитку є доволі ефективною. Диктатор сказав, що ця система "ефективніша, ніж в більшості країн" і він навіть заздрить Китаю.

Після зустрічі з російським диктатором Сі Цзіньпін проведе розмову з Володимиром Зеленським. Вона стане першим прямим контактом очільників Китаю та України з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави.