Омбудсмен відповів, чи надсилатимуть повістки у застосунку Резерв+
Джерело:Дмитро Лубінець
Міноборони 18 травня презентувало застосунок Резерв+. Омбудсмен Дмитро Лубінець пояснив, чи будуть там повістки.
За його словами, наразі у законодавстві прописана конкретна норма, як саме мають вручати повістки. Водночас Резерв+ має стати зручним способом оновити та переглянути свої військово-облікові дані.
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Чи будуть повістки у Резерв+
Як пояснив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, зараз не існує такого поняття, як електронна повістка.
Законодавчо принципи оповіщення громадян не змінювалися – повістка може бути вручена лише особисто і під підпис, як і раніше,
– каже він.
Омбудсман також розповів, що військовозобов'язаний, який оновить військово-облікові дані через застосунок:
- не стане "ухилянтом";
- позбудеться необхідності проходження ВЛК до окремого рішення ТЦК;
- зможе отримати витяг із реєстру "Оберіг" та інформацію, яка наявна в органах державної влади;
- не витрачатиме час у чергах до ТЦК;
- уникне штрафів до 51 000 гривень;
- зможе безперешкодно переміщатися через блокпости;
- проходитиме швидку перевірку даних у разі зупинки на вулиці – замість примусової поїздки до ТЦК.
Оновлення військово-облікових даних: інфографіка омбудсмена
Детально про Резерв+
- Речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомив, що повноцінна версія мобільного застосунку Резерв+ запрацює вже влітку. Імовірно, тоді й у додатку буде доступний електронний військовий квиток. Він буде повним замінником паперового документу. Зараз це особливо важливо, адже за новим законом про мобілізацію чоловіки зобов'язані носити з собою військово-облікові документи.
- Також через Резерв+ планують видавати електронні направлення на військово-лікарську комісію. Це необхідно аби фактично не здійснюючи візит до ТЦК і СП для того, щоб винятково отримати направлення на ВЛК.
- У Міністерстві оборони України пояснили, що робити військовозобов'язаним, яких програма випадково віднесла у розшук. Заступниця міністра Катерина Черногоренко зазначила, що для таких випадків вони запустили запити до техпідтримки та розробляють додатковий функціонал, аби можна було дистанційно виправити дані, без потреби йти у ТЦК.