Законопроєкт про мобілізацію включатиме норми про чоловіків за кордоном, – нардеп Чернєв
Джерело:ТСН
Дискусії щодо нового законопроєкту про мобілізацію, який подав на розгляд Кабмін, досі тривають. Зокрема, наразі порушується питання, що робити з військовозобов'язаними чоловіками, які виїхали за кордон.
Раніше міністр оборони Рустем Умєров стверджував, що у разі прийняття рішення за категоріями повістку отримають всі. Однак метою є не покарати людину, а зняти питання безпеки.
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Питання чоловіків за кордоном
Нардеп "Слуги народу" та за сумісництвом голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв зазначає, що у законопроєкті про зміни в мобілізації фігурують чоловіки, які перебувають за кордоном.
Однак нардеп зазначив, що наразі “більше питань поки що, ніж відповідей" щодо цієї категорії військовозобов'язаних.Варто додати! Міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю Welt розповів, що питання чоловіків є запитом на справедливість. Німецькі ЗМІ писали, що Міноборони розглядає способи повернення чоловіків призовного віку з-за кордону. Якщо рішення по категоріях ухвалять, то повістка надійде всім. Однак перш за все це заклик просто прийти у ТЦК на оновлення даних.
У новому законопроєкті передбачені заходи, які можуть бути застосовані до військовозобов'язаних за відмову з'явитися до ТЦК та СП, а також покарання за ухилення від мобілізації. Однак це не означає, що ці пункти будуть в остаточному варіанті законопроєкті.
Законопроєкт допрацьовують
- Наразі опублікований законопроєкт від Кабміну не є остаточним – питання є до кожного пункту. Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухав авторів проєкту, після чого почався постатейний огляд всіх питань. Питання не означають, що вони неправильні – іноді вони написані так, що не зрозуміло, як саме їх трактувати.
- Повідомляється, що на обговоренні Комітету були присутніми Валерій Залужний та Рустем Умєров. Зазначається, що Головнокомандувач жорстко не погоджувався з деякими пунктами – наприклад, залучення до армії судимих та ув'язнених. Також він наголошував, що йому потрібні люди – росіяни мобілізували вже 400 тисяч осіб.
- Окрім цього, питання заборони на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошей порушував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він зазначав, що це суперечить Конституції, тому ці норми мають бути допрацьовані. Згодом і частина нардепів повідомила, що ці пункти змінять.