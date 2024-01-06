Законопроєкт про мобілізацію включатиме норми про чоловіків за кордоном, – нардеп Чернєв

Дискусії щодо нового законопроєкту про мобілізацію, який подав на розгляд Кабмін, досі тривають. Зокрема, наразі порушується питання, що робити з військовозобов'язаними чоловіками, які виїхали за кордон.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров стверджував, що у разі прийняття рішення за категоріями повістку отримають всі. Однак метою є не покарати людину, а зняти питання безпеки.

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Питання чоловіків за кордоном

Нардеп "Слуги народу" та за сумісництвом голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв зазначає, що у законопроєкті про зміни в мобілізації фігурують чоловіки, які перебувають за кордоном.

Однак нардеп зазначив, що наразі “більше питань поки що, ніж відповідей" щодо цієї категорії військовозобов'язаних.

Міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю Welt розповів, що питання чоловіків є запитом на справедливість. Німецькі ЗМІ писали, що Міноборони розглядає способи повернення чоловіків призовного віку з-за кордону. Якщо рішення по категоріях ухвалять, то повістка надійде всім. Однак перш за все це заклик просто прийти у ТЦК на оновлення даних.

У новому законопроєкті передбачені заходи, які можуть бути застосовані до військовозобов'язаних за відмову з'явитися до ТЦК та СП, а також покарання за ухилення від мобілізації. Однак це не означає, що ці пункти будуть в остаточному варіанті законопроєкті.

Законопроєкт допрацьовують