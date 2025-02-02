Чи можуть одночасно мобілізувати чоловіка та дружину: що каже закон
- Закон дозволяє мобілізувати всіх придатних до служби членів родини, включаючи чоловіка, дружину та повнолітніх дітей, за винятком певних випадків.
- Винятки включають наявність загиблих родичів, наявність неповнолітніх дітей, вагітність, декретну відпустку, а також певні обставини з дітьми.
Якщо усі члени родини придатні до служби, то їх можуть мобілізувати. Відтак, призвати на службу можуть усіх – чоловіка, дружину та повнолітніх дітей.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу".
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Чи мобілізують жінку та чоловіка
Згідно з чинним законодавством, немає обмежень щодо того, скільки осіб з однієї родини можуть мобілізувати. Якщо чоловік, дружина чи їхні повнолітні діти придатні до служби, то їх можуть призвати на службу.
Втім, існують винятки. Так, не можуть мобілізувати чоловіка чи жінку, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час війни. Слід зауважити, що близькими родичами вважаються: чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дідусь, бабуся, рідний (повнорідний чи неповнорідний) брат чи сестра.
Крім того, якщо чоловік або дружина вже проходить військову службу, то не можуть мобілізувати дружину чи чоловіка, які мають неповнолітню дитину.
Також призову не підлягають:
- військовозобов'язані жінки, які при надії,
- військовозобов'язані жінки, які перебувають у декретній відпустці для догляду за дитиною,
- дружина, якщо обоє із подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років,
- військовозобов'язані чоловіки, якщо на його утриманні є троє і більше дітей до 18 років, і при цьому він не має заборгованості зі сплати аліментів,
- військовозобов'язані жінки або чоловіки, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав чи визнаний зниклим безвісти,
- військовозобов'язані, які є усиновлювачами чи опікунами дітей до 18 років,
- військовозобов'язані, які виховують дитину з інвалідністю,
- військовозобов'язані, які виховують дитину з тяжкими хворобами,
- чоловіки або жінки, які здійснюють постійний догляд за чоловіком чи жінкою, які мають інвалідність; також це поширюється на догляд за батьками чи близьким членом родини.