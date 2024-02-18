Ніхто не піде воювати незабезпеченим, – Павлюк про план щодо мобілізації 500 тисяч українців
Джерело:"Радіо Свобода"
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк розповів щодо забезпечення 500 тисяч українців, яких хочуть мобілізувати до лав ЗСУ. За словами генерала, в Мінобороні працюють над цим питанням.
Павлюк наголосив, що жоден український мобілізований громадян не потрапить на фронт без відповідного спорядження. Він зауважив, що військове командування контролює весь цей процес.
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Павлюк пояснив, чи зможуть екіпірувати 500 тисяч мобілізованих
Командувач Сухопутних військ ЗСУ висловив думку, що не один мобілізований не піде в зону бойових дій неекіпірований, непідготовлений, незабезпечений.
До цього ми дуже прискіпливо ставимося, особливо зараз, – до підготовки особового складу. Людина, яка йде на війну, повинна отримати досвід, практику, щоб бути готовою до дій,
– зазначив він.
З приводу екіпірування і зброї, за словами генерала, питання зовсім не стоїть. Тому він вважає, що українське військово-політичне командування стосовно гідного забезпечення мобілізованих підготовкою й екіпіруванням – все вирішать.
Водночас Павлюк зазначив, що щодо техніки й боєприпасів великого калібру, це питання, які військове командування вивчає і з яким наразі працює.
Мобілізація 500 тисяч українців: що відомо
- На пресконференції 19 грудня Володимир Зеленський розповів, що Генштаб Головнокомандувач ЗСУ офіційно запросили додатково мобілізувати від 450 до 500 тисяч осіб. Президент Зеленський наголосив на важливості надання подальших доказів та обґрунтувань на підтримку цього рішення
- Водночас тодішній Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний спростував заяви що "запиту на конкретні цифри". Залужний пояснив, що цифри, про які йдеться, включають різні фактори, в тому числі подолання поточного дефіциту, створення нових військових частин, а також прогнозування можливих втрат на наступний рік.
- В одному з інтерв'ю президент України Володимир Зеленський заявив, що не підтримує мобілізацію 500 тисяч осіб. Глава держави пояснив, що не бачить поточної потреби в такій великій мобілізації.
- Водночас є й думки, що треба мобілізувати більшу кількість громадян до лав ЗСУ. Начальник штабу легендарної 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич з позивним "Тавр" наголосив, що наша країна готується вести оборонну операцію, де потрібний мільйон чи навіть два осіб.