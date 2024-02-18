Ніхто не піде воювати незабезпеченим, – Павлюк про план щодо мобілізації 500 тисяч українців

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк розповів щодо забезпечення 500 тисяч українців, яких хочуть мобілізувати до лав ЗСУ. За словами генерала, в Мінобороні працюють над цим питанням.

Павлюк наголосив, що жоден український мобілізований громадян не потрапить на фронт без відповідного спорядження. Він зауважив, що військове командування контролює весь цей процес.

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ висловив думку, що не один мобілізований не піде в зону бойових дій неекіпірований, непідготовлений, незабезпечений.

До цього ми дуже прискіпливо ставимося, особливо зараз, – до підготовки особового складу. Людина, яка йде на війну, повинна отримати досвід, практику, щоб бути готовою до дій,

– зазначив він.

З приводу екіпірування і зброї, за словами генерала, питання зовсім не стоїть. Тому він вважає, що українське військово-політичне командування стосовно гідного забезпечення мобілізованих підготовкою й екіпіруванням – все вирішать.

Водночас Павлюк зазначив, що щодо техніки й боєприпасів великого калібру, це питання, які військове командування вивчає і з яким наразі працює.

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