Чи мобілізуватимуть депутатів в Україні: пояснення адвоката
Джерело:ТСН
В Україні триває проведення загальної мобілізації під час воєнного стану. Багатьох цікавить питання, чи будуть забирати до армії депутатів.
Якщо депутати зберуться з духом, продемонструють громадянам України свою волю, то можна буде мобілізувати близько ста депутатів. Про це заявив адвокат Ростислав Кравець.
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Чи дійсно почнуть мобілізувати депутатів в Україні
За словами адвоката, з огляду на бажання Зеленського та бажання самих депутатів внести відповідні зміни щодо мобілізації депутатів в Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", у них є шанс продемонструвати безпосередньо не на словах, а діями те, що вони дійсно є патріотами України, а "не просто намагаються словами прикрити свою бездіяльність і повну некомпетентність".
Я думаю, якщо депутати зберуться з духом, продемонструють громадянам України свою волю, то можна буде мобілізувати близько ста депутатів. Стан здоров’я у них задовільний, вони дуже гарно відпочивають за кордоном,
– зазначив Кравець.
Він наголосив, що можливо залучити до служби і жінок-депутатів. На думку адвоката, це буде доволі потужний крок і сигнал для всіх громадян України, що всі без винятку захищають нашу державу.
Хто може виїхати за кордон під час війни з 1 серпня
З 1 серпня за кордон можуть виїжджати такі чоловіки:
- чоловіки до 18 та від 60 років;
- чоловіки від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;
- виключені з військового обліку за станом здоров’я чоловіки від 18 до 60 років;
- чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;
- чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;
- чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію;
- чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони щодо протистояння Росії;
- військові, які мають дозвіл;
- чоловіки та жінки держслужбовці.